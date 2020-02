Moody’s Investors Service (“Moody’s”) heeft de periodieke beoordeling van Suriname afgerond. Bij deze beoordeling was geen ratingcomité betrokken. “Deze publicatie kondigt geen rating aan en is geen indicatie van een ra-tingactie in de nabije toekomst. Kre-dietratings en/of outlook-status kunnen niet worden gewijzigd in een portfolio-review en worden hier dus niet door beïnvloed”, zegt Moody’s in het persbericht. Moody’s beoordeelt de economische kracht van Suriname vanwege de kleine omvang van de economie en de beperkte diversificatie.‘B3’ wordt gehanteerd voor Suriname’s instellingen en bestuurlijke kracht, als gevolg van institutionele beperkingen met be-trekking tot beleidseffectiviteit en uitvoering. De fiscale kracht staat op “caa2”, als gevolg van de hoge schuldenlast van de overheid en de zwakke betaalbaarheidscijfers. Voor de gevoeligheid voor gebeurtenisrisico wordt ‘baa’ gehanteerd, als gevolg van risico’s die voortvloeien uit de liquiditeit van de overheid, met name beperkte financieringsopties voor het voldoen aan grote financieringsbehoeften. “Dit document geeft een overzicht van de mening van Moody vanaf de publicatiedatum en zal niet worden bijgewerkt tot de volgende aankondiging van de periodieke beoordeling, welke materiële wijzigingen in kredietomstandigheden (indien van toepassing) zal incorporeren. De belangrijkste methode die werd gebruikt voor deze beoordeling was de in november ge-publiceerde Sovereign Ratings Metho-dology 2019”, aldus Moody’s. De kredietbeoordelaar beoordeelt al zijn ratings periodiek in overeenstemming met de voorschriften. Dit gebeurt jaarlijks of halfjaarlijks bij regeringen en bepaalde EU-gebaseerde supranationale organisaties. Moody’s voert deze periodieke beoordelingen uit door middel van portfolio-beoordelingen waarin Moody’s de beoordelingen opnieuw evalueert in de context van de relevante methodologie, recente ontwikkelingen en een vergelijking van het financiële en operationele profiel met vergelijkbare ratings.