VHP-assembleelid en oud- commissaris van politie Krishna Mathoera heeft president Desi Bouterse in een brief gedateerd 21 februari, gevraagd om duidelijkheid te verschaffen van voertuigen van het merk SsangYong enhet type Y400 voor het Korps Politie Suriname (KPS) bij Rudisa Motor Company NV gekocht. Mathoera zegt in gesprek met ons dat er nog steeds onduidelijkheid heerst, over de financiering van de aangeschafte voertuigen. Hoewel zij de aanschaf van voertuigen toejuicht voor de surveillance en hulpverlening van de politie, eist zij verantwoording en transparantie. Volgens haar informatie gaat het om 75 pick-ups, 2 bussen en 50 motorfietsen en bromfietsen. Mathoera stelde eerder in een interview met ABC Surina-me aan, dat er een afwijkende resolutie is, waarbij de president de minister van Openbare Werken gemachtigd heeft om US dollar 605.000, – goed te keuren voor de aanschaf van 22 voertuigen. “Maar er is meer geleverd aan de politie dan die 22 voertuigen.” Zij zegt dat zij noch in DNA noch elders heeft gezien, dat er een openbare aanbesteding heeft plaatsgevonden. “De vraag die bij mij rijst is, waarom er geen openbare aanbesteding is geweest”, benadrukt Mathoera. Ook zegt zij dat de auto’s geen dieselauto’s zijn maar gasoline voertuigen, waardoor de auto’s extra zuipen. Met de verhoging van de olieprijzen, heeft de politie geklaagd dat zij elke dag moet bijtanken. Het resultaat hiervan is dan ook kostenverhogend voor de politie. Mathoera zegt dat er juist bij een openbare aanbesteding op dit soort dingen wordt gelet, met name; wat is goedkoper, wat is efficiënter en wat is zuiniger. Volgens haar moet er juist in deze crisis extra gelet worden op zuinigheid. Zij is van mening dat men aan vriendjespolitiek doet en men dan een persoon een genoegen wil doen, zonder na te denken of het duurder is. “Daarvoor zijn er regels. Ook zijn er wettelijke procedures die men moet volgen.” Dit is volgens Mathoera juist corruptie bevorderend en daarom eist zij dat er een openbare aanbesteding dient gehouden te worden. In 2019 heeft de regering ook voertuigen aangeschaft bij hetzelfde bedrijf. Volgens een ambtsbrief van de regering d.d. 3 januari 2019 no. 4483/no. 13. 106/18 zou het gaan om 22-tal voertuigen van het merk SsangYong van het type Y400, die zijn aangeschaft voor een bedrag van US$ 844.800 bij Rudisa Motor Company NV en bestemd voor diverse ministeries. Opmerkelijk in de ambtsbrief is dat er gevraagd wordt om goedkeuring van de Raad van Ministers om zo af te wijken van de regel een openbare aanbesteding te houden. Mathoera verwacht antwoord van president Bouterse. Het VHP assembleelidzal daarom nu ook de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) en de Procureur Generaal (PG) vragen om onderzoek naar de aanschaf van de voertuigen van Rudisa. “Men houdt zich openlijk bezig met corruptie en vriendjespolitiek”, zegt Mathoera. Zij zegt tot sloteen brief te zullen richten aan de Rekenkamer, de CLAD en de PG voor het instellen van een verder onderzoek.