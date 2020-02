Het is wederom en overduidelijk verkiezingstijd en de politieke partijen zijn driftig bezig elkaar te bestoken op podia, om op een dergelijke wijze, meer stemgerechtigden achter zich te krijgen. Men tracht met massameetings de concurrent erop te wijzen dat die kansloos zal zijn bij de komende volksraadpleging op 25 mei aanstaande. En op deze meetings wordt getracht door het uiten van talloze verwijten, de politieke tegenpool op het verkeerde been te zetten. En terwijl men er alles voor over heeft, de politieke overwinning te behalen, raken de daadwerkelijke problemen waarmede we al maanden zoniet jaren in vooral de ziekenzorg in dit land opgescheept zitten, op de achtergrond. De regering blijft maar doen alsof haar neus bloedt en werkt er juist aan, het Staats Zieken Fonds, SZF meer macht toe te bedelen en de particuliere sector een fatale dolksteek te bezorgen. Een Staats Ziekenfonds die erom bekend staat, zijn rekening of te laat of helemaal niet te betalen aan dientsverleners binnen de zorg, moet meer macht krijgen. We gaan hiermede regelrecht naar een Cubaans model. De Vereniging van Medici in Suriname, VMS heeft vandaag wederom via een publicatie erop gewezen, dat vooral de tekorten aan broodnodige medicamenten de alarmfase heeft bereikt en dat ook het grote gebrek aan materialen benodigd binnen de medische zorg, niet langer als acceptabel kan of mag worden gezien. Vooral medicijnen onontbeerlijk voor kankerpatiënten zijn steeds schaarser en worden niet door het SZF vergoed. Het is dan ook volkomen schandelijk dat deze geneesmiddelen ontbreken en niet of zeer beperkt ter beschikking zijn van de zieke mens in dit land. En terwijl we met elkaar aan het vechten zijn op politieke podia, wordt de situatie binnen de zorg met de dag erger. Het is ronduit misdadig, dat wij te maken hebben met een regering, die steeds maar doet alsof het niet zo ernstig is binnen de zorg en telkenmale met misleidende persberichten komt, die slechts tot doel hebben, de gemeenschap zand in de ogen te strooien. De specialisten die telkenmale alarm slaan werken dagelijks in de zorg en weten precies waar het om gaat en hebben niet tot doel, een politiek spelletje te spelen met de mensen die echt ernstig ziek zijn en over de benodigde geneesmiddelen dienen te kunnen beschikken. En terwijl de overheid doet alsof er niets aan de hand is, heerst er over de gehele wereld een dreiging van het zogeheten Coronavirus, dat zich rap verspreidt en in China waar het voor het eerst ontdekt werd, voor honderden doden en tienduizenden geïnfecteerden, heeft gezorgd. Het eerste geval van een Coronainfectie is reeds geregistreerd in Brazilë een buurland waar we vliegverbindingen mee hebben en ook over een aanmerkelijke Braziliaanse gemeenschap alhier beschikt. Dat we momenteel ziekenzorg hebben die aan alle kanten rammelt, is gewoon een vaststaand feit en daarom rijzen er thans tal van vragen, hoe onze zorg adequaat zal kunnen inspelen, indien er mensen hier binnendringen die ook besmet zijn geraakt met het voormelde virus buiten onze grenzen. Het ministerie van Volksgezondheid komt met geruststellende berichten, dat het allemaal goed zit en dat we adequate maatregelen hebben getroffen. Wij denken dat het verstandiger is naar medisch specialisten, waaronder internisten en virologen te luisteren en niet naar verhaaltjes die als door de politiek doorspekt kunnen worden aangemerkt. We hebben zowel in het oosten als in het westen grenzen die zo lek als een zeef zijn en weten ook niet wie er allemaal op schepen onze havens aandoen. Ook moeten wij bidden dat de screening van passagiers in vliegtuigen die uit het buitenland hier arriveren bij hun vertrek op een adequate en professionele wijze heeft plaatsgevonden. Het is van het allergrootste belang, dat wij deze zaak heel serieus nemen en indien we gezien de huidige slechte medische zorg niet in staat zullen zijn een corona epidemie het hoofd te bieden, wij niet moeten schromen de steun van het buitenland in te roepen.