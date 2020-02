De Braziliaanse gezondheidsautoriteiten hebben het eerste coronageval (COVID-19) in het land kunnen vaststellen. Het gaat volgens berichten in São Paulo uitgebracht, om een 61 jarige Braziliaan die van 9 tot 21 februari in Lombardije ( Italië) vertoefde en bij terugkeer in Brazilië, de verschijnselen die gepaard gaan met deze gevaarlijke virale ziekte vertoonde. In het noorden van Italië zijn al 320 geïnfecteerde mensen en hebben 11 het er niet levend afgebracht. Het eerste onderzoek dat gepleegd is in het zeer gerenommeerde Albert Einstein ziekenhuis in São Paulo, heeft een positief resultaat uitgewezen. Er wordt een tweede test uitgevoerd op de voormelde patiënt, om definitief Coronavirus oftewel COVID-19 te kunnen vaststellen, volgens berichten in de Braziliaanse media. De afgelopen dagen hebben de Braziliaanse gezondheidsautoriteiten maar liefst 154 personen onderzocht waarvan 51 naderhand mochten vertrekken. 102 personen worden nog gescreend en apart gehouden. Deze groep wordt nauwlettend gevolgd en kan voorlopig niet vertrekken. In Brazilië is men vooral bezorgd geraakt over een verdere en grootschaligere besmetting die zou kunnen plaatsvinden gedurende het carnaval dat spoedig in het gehele land, maar vooral in Rio de Janeiro en São Paulo zal worden gevierd. Voor de Braziliaanse luchtvaart kan COVID-19, ook zeer nadelige gevolgen hebben, omdat Braziliaanse luchtvaartmaatschappijen wekelijks zeker vier vluchten uitvoeren op de Italiaanse steden Milaan en Rome.