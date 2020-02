Team Ajay- Sewnandan is kampioen geworden bij het grote”Revo” troefcall toernooi met heel mooie bekers en aantrekkelijke geldprijzen geregeld door adviseur van de S.Tc.B. Andrew Muller i.s.m . de commissie 40 jaar Revo . Team Sewnandan zijn de onbetwiste kampioen geworden van dit toernooi waaraan 14 teams meededen. Zij verloren alleen van Team Mano Vasilda die semi – kampioen is geworden. Team Ajay. Sewnandan bestond uit: Ajay. Sewnandan – Sunil. Gokoel en Arvind. en Navin Jiawan. Team Vasilda bestond uit : Mano. Vasilda – Roel. Nackchedi en Kenneth. Dilai – Anoepkoemar. Rangai. Na de algemene ronde waar er 8 ploegen zich plaatsen , waren het ook deze 2 teams Sewnandan – Vasilda die hun poules domineerden . De 1e snelste ‘baunie’ ging naar het koppel Mano. Vasilda – Roel. Nackchedi van Team Vasilda . Zij hebben in totaal 2 ” baunies “gegeven in dit toernooi evenals de gebroeders Arvind en Navin Jiawan van team Sewnandan. De hoogste score ging uiteindelijk naar de gebroeders Arvind en Navin. Jiawan met 42 pnt ,6 meer dan Mano. Vasilda – Roel. Nackchedidie 36 hadden. Het was een leuk toernooi met heel mooie prijzen die dankzij de adviseur van de S.T.c.B dhr ; Andrew. Muller tot stand zijn gekomen in samenwerking met commissie herdenking 40 jaar Revo . Eindrangschikking : • 1. Team . Ajay. Sewnandan ( kampioen) • 2. Team . Mano. Vasilda ( semi – kampioen ) • 3. Team .John. Esseboom. • 4. Team Aziz. Sahangoekhan • 5. Team Andrew. Muller ( Paloeloe ) • 6. Team Friends ( Noslin) • 7. Team Marciano . Sastro • 8. Team. Hendrik. Soerokromo