Pensioenfondsen zijn instellingen die zich ten doel stellen om volgens een pensioenregeling na pensionering, uitkeringen te doen aan deelnemers in het fonds, die daartegenover, gedurende hun werkzame leven, pensioenpremie hebben betaald. Je zou dan mogen veronderstellen deze gelden een bepaalde zekerheid bieden na de pensionering als je je pensioenpremie maandelijks hebt afgestaan na jaren hard werken. Naar de redactie van De West verneemt, stelt de regering de pensioenfondsen nu onder druk die de gelden van de staatsbedrijven, beheren om het geld te “beleggen” bij de Staat en daar voor in de plaats zouden zij schatkistpapier krijgen tegen een rentepercentage van 9%. Deze informatie kreeg de redactie naar aanleiding van nieuwsberichten van de afgelopen week over het beleggingsbeleid van het Algemeen Pensioenfonds, APF, dat sterk bekritiseerd werd. Het APF beheert geld van burgers, maar het is tot nu toe niet helemaal duidelijk, hoe het geld belegd wordt. Dit kwam vorige week naar voren tijdens een presentatie in het auditorium van Self Reliance. De waarnemend directeur van het APF, Diana Bruma-Overman, vertelde dat in het afgelopen lustrum, SRD 145 miljoen is opgehaald. Toen de aanwezigen vervolgens aan de directeur vragen stelden over het beleggingsbeleid en of er een bedrijfsplan is, bleven de vragen onbeantwoord. Ook draaide men om de hete brij en waren de antwoorden geenszins bevredigend. Wat zaken ook nog onduidelijker maakte, was dat de jaarrekeningen van het APF tot nog toe niet zijn gepubliceerd en daardoor ook geen informatie kan worden verkregen door de premieplichtige. Volgens cijfers gepresenteerd door het APF, blijkt dat ruim SRD 23, 9 miljoen besteed is aan de aankoop van onroerend goed. Wat dit allemaal inhoudt, is onduidelijk gebleven. Indien er daadwerkelijk is belegd in onroerend goed, dan moet dit jaarlijks tot uiting komen in de jaarrekeningen van het APF. In het jaar 2017 is SRD 2, 9 miljoen gestopt in onroerend goed, in 2018 SRD 4, 8 miljoen en in 2019 ruim SRD 16, 2 miljoen. De verdiende premiegelden zijn ook belegd bij diverse banken in verschillende producten. Zo ligt bij de Hakrinbank SRD 19,9 miljoen, bij De Surinaamsche Bank 23 miljoen, bij Godo 5 miljoen en bij de Finabank 36,1 miljoen. Als het APF daadwerkelijk volgens de regels van de Centrale Bank de gelden van pensioengerechtigden belegt, dan is het ook verplicht om een jaarverslag te publiceren en zo transparantie te bieden over het geheel.