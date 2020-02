C-47 voorzitter, Robby Berenstein is van mening dat minister Gilmore Hoefdraad van Financiën een verklaring moet geven wat zijn probleem is inzake de voordracht van Maurice Roemer, directeur van Self Reliance en president commissaris bij de Hakrinbank, tot governor van de Centrale Bank. Onze redactie heeft vernomen dat minister Hoefdraad liever Michael Lutchman, CEO van Lutchman & Co/Moore Suriname, wil voordragen voor de functie van governor van de Centrale Bank van Suriname. Berenstein bevestigt dit en vraagt zich af welk probleem Hoefdraad heeft met Roemer.

“Hij heeft draagvlak binnen de hele sector. Hij heeft jarenlang op het hoogste niveau zowel bij banken als bij verzekeringmaatschappijen gefunctioneerd. Hij is geen man die veel op de voorgrond is, maar hij heeft veel kennis van zaken”, zegt Berenstein over Roemer. Hoefdraad moet volgens Berenstein een verklaring geven, waarom hij Lutchman in plaats van Roemer prefereert.

“De benoeming van de governor is het prerogatief van de regering, maar we hebben begrepen dat de president geen probleem heeft met Roemer. Als Lutchman benoemd wordt, dan is het de wil van Hoefdraad die doorgedrukt wordt zonder enige valide verklaring”, stelt Berenstein. Hij geeft aan dat Lutchman net als in het geval van Van Trikt slechts accountant is. Daarnaast is hij niet echt actief in de sector en heeft bovenal geen monetaire ervaring.

De vakbondsman staat niet achter Lutchman en kan zich niet voorstellen dat Hoefdraad zijn wil wil doordrukken. Lutchman past volgens hem niet in de profielschets, die samengesteld is voor een governor. Berenstein zegt dat er geen vertrouwen is in kantoor Lutchman. Hij legt uit dat het onderzoek bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) nog steeds niet is afgerond. “De pg heeft ons laten weten dat er nauwelijks iets gebeurt. Ook over andere corruptieonderzoeken waar Lutchman bij betrokken is, is er nog geen resultaat geleverd.”

Op de beweringen door personen dat Berenstein bezig is met een powerplay en daarom alle kandidaten die de regering voorstelt afkeurt, zegt Berenstein dat hij zich niet stoort aan deze zaken, omdat hij slechts zijn werk doet. “Als we power aanwenden, dan is het om zaken te verbeteren in de samenleving. Het is geen doel maar een middel. Overigens is het niet mijn power, maar dat van de georganiseerde structuren in de samenleving, waarbij de vakbeweging één daarvan is. Als er iets verkeerd gaat, zullen de werknemers opkomen. Ik geef slechts leiding aan het proces door de wil van de vakbondsleden te verwoorden”, aldus Berenstein.

door Priscilla Kia