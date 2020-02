Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons heeft besloten niet te vergaderen zolang de regering geen antwoorden geeft op gestelde vragen van het parlement. De vergadering van gisteren over de naturalisatie van enkele personen, werd verdaagd naar een nader te bepalen tijdstip waarop de regering wel instaat is het parlement te informeren. De vergadering zou net beginnen toen Asiskoemar Gajadien (VHP), opmerkte dat de vergadering gestart moet worden met de kwestie waarmee het parlement de vorige keer geëindigd was en dat is dat minister Gilmore Hoefdraad van Financiën het parlement zou informeren over de financieel economische situatie waarin we nu verkeren.

Het parlement kon in de vorige vergadering geen antwoord krijgen op de vragen, omdat Hoefdraad uitlandig was. Regeringscoördinator Soewarto Moestadja, deelde mee dat Hoefdraad al terug is van de dienstreis en op de hoogte was van de vergadering, maar dat hij geen bericht van verhindering van Hoefdraad heeft ontvangen. Geerlings-Simons zei dat het parlement een motie heeft aangenomen met specifieke vragen over de benoeming van een nieuwe governor bij de Centrale Bank en nieuwe regels om te voorkomen dat de kwestie over het gebruik van de kasreserve zich weer voordoet. “We willen geïnformeerd worden. We hebben gehoord dat de president praat met verschillende groepen. Hoe ver zijn we? Wat zijn de vooruitzichten?”, vroeg Geerlings-Simons.

De assembleevoorzitter zei dat het parlement niet verwacht dat de regering klaar is met alles, maar dat er was afgesproken dat het parlement informatie zou krijgen over de voortgang van een belangrijk proces voor Suriname.

De vergadering werd na deze opmerking geschorst, waarna Moestadja contact maakte met de president. Hij vertelde Moestadja dat de regering nog bezig is met de kwesties en dat het parlement uiterlijk maandag schriftelijk geïnformeerd zal worden.

Geerlings-Simons: ‘We begrijpen dat de regering niet klaar is met alles. Er is informatie die bij de pg nog in behandeling is, dat is niet wat het parlement wil. Het parlement heeft een motie aangenomen met concrete zaken over de benoeming van een nieuwe governor, het veranderen van regels om te voorkomen dat we weer in deze situatie terecht komen en waarvoor de kasreserve is gebruikt.’ Volgens de assembleevoorzitter kan het parlement niet gewoon doorvergaderen over belangrijke onderwerpen zonder informatie over het allerbelangrijkste onderwerp dat nu speelt.

door Priscilla Kia