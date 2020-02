De drie verdachten Mahinder R. (34), Jurmen S. (40) en Andre P. (46) die woensdag werden aangehouden na de onderschepping van een groot geldbedrag in US dollar, zijn na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. VHP-parlementariër en oud-commissaris van politie, Krishna Mathoera om een reactie gevraagd, zegt dat zij nog te weinig informatie heeft, over deze zaak. Volgens haar moeten de justitiële autoriteiten genoeg ruimte krijgen om de zaak goed te onderzoeken. “ Eén ding kan ik wel zeggen, dat ik me nog steeds ontzettend veel zorgen maak over de witwas praktijken en deviezensmokkel”, zegt Mathoera. Volgens de parlementariër haalt zij deze zaken altijd aan in De Nationale Assemblee, maar krijg altijd hierop weinig antwoorden. “Als wij een ordelijke samenleving willen, moet het beleid ook hardere acties ondernemen.” Mathoera verklaart dat deze illegale praktijken veel meer controle en prudent- financieel beleid vragen. “Welke er nu niet is”, benadrukt Mathoera. Volgens haar vraagt het witwassen om een integraal plan. “Maar wat zien we, dat de regering het witwassen stimuleert, omdat zij hieraan niets doet”, stelde Mathoera. Ook ten aanzien van geldsmokkel zegt zij dat de controle op grensplaatsen, sterker moet worden aangepakt. “De grenzen dienen te allen tijde beschermd te worden”, aldus Mathoera. De regering moet volgens haar ook strengere maatregelen treffen tegen personen die zich aan deze praktijken schuldig maken. “Hoe komt men aan zo een enorm bedrag in Amerikaanse dollars, op het moment dat er een dollarschaarte heerst in het land”, benadrukt zij. Tenslotte geeft Mathoera aan, dat alleen de justitie en wel de rechterlijke macht het besluit kan nemen wat nu de bestemming is van dit geld. De drie verdachten werden aangehouden ter zake overtreding van de Deviezen Wet, Wet tegengaan smokkel en de Wet Strafbaarstelling Money Laundering. De verdachten werden vervolgens ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau en na afstemming met het Openbaar Ministerie zijn zij hangende het onderzoek in verzekering gesteld. Deze strafzaak is inmiddels voor verder onderzoek overgedragen aan de afdeling Fraude van de politie.