Het huishoudonderzoek Multiple Indicator Cluster Survey (Mics), dat in 2018 is uitgevoerd door het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, wijst uit dat Sipaliwini het meest vruchtbare district is voor wat betreft jonge vrouwen. Vergeleken met de overige districten scoort dit district een ‘8’ voor vruchtbaarheidscijfer, het hoogste cijfer landelijk. Het onderzoek heeft ook uitgewezen dat slechts 37 procent van vrouwen in de leeftijdsgroep 15-49 jaar, gebruik maakt van moderne methoden bij gezinsplanning. NPS-parlementariër Patricia Etnel, om een reactie gevraagd, stelt dat die doelgroep bewuster moet worden gemaakt om anticonceptiemiddelen te gebruiken. “De keus moet ook door de mensen zelf gemaakt worden. Het is niet zo, dat Stichting Lobi haar werk niet goed doet, maar ze kan ook niet veel doen. Vooral als ze geen subsidie krijgt”, aldus Etnel. Ook is Etnel van mening dat er een afdeling van de stichting in het binnenland moet komen om het makkelijker te maken. “De awareness kan ook via de scholen op gang gebracht worden. Niet alleen aan tienermeisjes maar ook aan jongens”, zegt Etnel. Het onderzoek heeft ook uitgewezen dat het hoogst genoten opleiding van de doelgroep, Basisonderwijs (GLO) is. Etnel geeft aan dat deze groep beter geschoold zou kunnen zijn, als het onderwijs naar hun toe wordt gebracht. “Ontwikkeling moet voor een ieder zijn, dus de kinderen in het binnenland hebben ook recht op goede scholing. Men hoeft geen Middelbare- of Universitair gerichte opleiding op te zetten, maar tenminste Mulo of LBO. Niet alleen op Atjoni, maar ook op de andere plekken in het binnenland”, geeft Etnel aan. Tenslotte is Entel van mening dat een goede scholing een springplank is voor vermindering van het geboortecijfer.