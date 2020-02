De journalist Orfeo Friperson is onlangs onmiddellijk ontslagen, nadat een door hem opgenomen interview bij Radio SRS in het programma Bakana tori, werd afgedraaid. Friperson ontkent verslag te hebben gedaan voor de SRS of het materiaal van zijn interview aan dat radiostation, te hebben afgestaan. Onze redactie vermeent dat Radio 10 momenteel een ontslagaanvraag bij de ontslagcommissie van het Ministerie van Arbeid heeft ingediend tegen Friperson. Het ontslag zou wegens dringende reden zijn verleend. De zaak is ondertussen in behandeling bij de arbeidsinspectie. Het ministerie moet een oordeel vellen hierover en de oproepingen van partijen moeten nog plaatsvinden.

Volgens de directie van Radio 10 heeft de journalist in dezen gewerkt voor een ander medium, terwijl hij in vaste dienst is bij Radio 10. De directie van Radio 10 geeft in de ontslagbrief aan, dat dit ten strengste verboden is en kreeg hij daarom op staande voet ontslag. Friperson heeft maandag een interview afgenomen van de kunstenaar Harry Pinas die op het Onafhankelijkheidsplein was om pro de regering Bouterse te demonstreren. Het interview werd in de nieuwsuitzending van Bakana Tori om twaalf uur ‘s middags uitgezonden. De verslaggever beweert dat hij geen enkel materiaal heeft afgestaan aan derden. Hij weet niet hoe de radiopresentator Clifton ‘Limbo’ Limburg aan het materiaal is gekomen.

Limburg zei maandag in zijn uitzending dat Friperson hem vroeg ‘s morgens had gebeld, over het eenmansprotest op het Onafhankelijkheidsplein en hem het materiaal zou hebben aangeboden. In een interview met een lokaal blad zei Limbo dat de verslaggever hem had gebeld in zijn hoedanigheid van directeur van het NII om voor later op de dag een interview af te nemen van een regeringstopper en een reactie op de protestdemonstratie. “Hij wilde een primeur hebben; hij wilde balans hebben in zijn nieuwsbericht”, aldus Limburg. Volgens Limburg heeft hij Friperson voorgehouden, de uitzending van dat vraaggesprek te zullen tapen. De SRS presentator zei dat hij ook uitzendingen van andere zenders laat opnemen en dat zulks heel normaal is. Hij vindt het jammer dat de Radio 10 directie geen contact met hem heeft opgenomen om te vernemen hoe de vork in de steel zit, voordat ze de drastische maatregel tegen de verslaggever nam. Volgens Limbo laat ook de Radio 10 vaker geluidsfragmenten horen die verkregen zijn van andere zenders.

-door Adiën Samuel-