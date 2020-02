Hoewel de vakcentrale C-47 onder leiding van Robby Berenstein, Karel Eckhorst had voorgedragen als kandidaat voor de functie van governor bij de Centrale Bank, is de vakvereniging niet afwijzend tegen benoeming van Maurice Roemer, directeur van Self Reliance en president commissaris bij de Hakrinbank. C-47 heeft op 17 februari een brief naar de president gestuurd waarin zij Eckhorst voordraagt. Niet lang daarna kregen zij de melding van de voordracht van Roemer door de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV), de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA). “We wisten niets van Roemer. Toen de vergadering over de voordracht werd gehouden, was de brief al weg”, zegt Berenstein vandaag in gesprek met De West.

Berenstein geeft aan dat Roemer lang in de financiële sector heeft gefunctioneerd en dat C-47 regelmatig in contact met hem is geweest, daar de vakbond bij Self Reliance ook bij de vakvereniging is aangesloten.

“Hij is wel een capabele kandidaat die de kenmerken van onze profielschets heeft”, stelt Berenstein. Eckhorst werd voorgedragen, hoewel hij in eerste instantie weigerde de functie aan te nemen. Berenstein gelooft, dat als er een milieu gecreëerd wordt waarbij Eckhorst autonoom kan functioneren, er garantie is dat hij wel bereid zou zijn. Er zijn volgens Berenstein veel meer kandidaten die zich zullen aandienen als de autonomie bij de Centrale Bank terug komt. De belangrijkste voorwaarden voor de benoeming van de governor, zijn volgens de vakbondsman dat de kandidaat gedragen wordt door de hele sector en dat die autonoom kan functioneren bij de moederbank.

C-47 blijft erbij dat de minister van Financiën, Gilmore Hoefdraad bedankt moet worden. “We zijn dan niet persoonlijk bezig, maar als we de sector gezond willen maken, moeten we randvoorwaarden scheppen. De onafhankelijkheid van de moederbank is in het geding vanwege de invloed die Hoefdraad op het instituut heeft. Dit heeft geleid tot verschillende fricties”, benadrukt Berenstein.

C-47 heeft in de brief aan de president een profielschets geplaatst met kenmerken die de nieuwe governor moet hebben. De kandidaat moet onder andere voldoen aan de eisen gesteld in artikel 22 van de Bankwet en artikel 18 Wet Toezicht Kredietwezen en andere van toepassing zijnde integriteitseisen in de financiële sector.

“Het oplossen van de immense problemen met betrekking tot de financiële sector is echter niet de taak van de Governor, de Centrale Bank van Suriname en/of het totaal van de instelling in de sector. De problemen zullen slechts kunnen worden opgelost, indien er een gezond, goed werkend systeem is. Goede, gekwalificeerde personen moeten namelijk geen slachtoffer worden van een corrupt systeem. In dit kader wordt u geadviseerd te doen aan de eerder door ons voorgestelde bronbestrijding alvorens u goede, gekwalificeerde personen overweegt voor de post van Governor”, aldus een passage uit de brief van Berenstein aan de president.

-door Priscilla Kia-