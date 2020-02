Internisten en infectiologen die deel uitmaken van de Internisten Kring Suriname, die bij uitstek de actoren zijn bij de diagnostiek, behandeling en infectiepreventiemaatregelen met betrekking tot de virale infecties, hebben in een schrijven aan de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) d.d. 12 februari jl. hun bezorgdheid geuit over het door uw ministerie bekendgemaakt en gewijzigd grensbeleid, waarvan is medegedeeld dat zulks berust op een besluit. De VMS deelt de ernstige bezorgdheid van de internisten en infectiologen in deze en staat volledig erachter. Hiermee wil de VMS een dringend beroep doen op de minister van Volksgezondheid, Antoine Elias om in het belang van de totale gezondheidszorg in ons land en in het balng van onze totale gemeenschap, het gewijzigde grensbeleid te heroverwegen en spoedigst het voordien van kracht geweest zijnde grensbeleid, opnieuw in te voeren, ter voorkoming van niet overzienbare en niet beheersbare ernstige/desastreuze gevolgen voor de gezondheidszorg in ons land, aldus de VMS.