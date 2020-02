Voor de tweede maal in zeer korte tijd is deze week een groot Russisch vrachtvliegtuig van het type Antonov 124-100 op onze internationale luchthaven geland. De eerste maal werd een kanjer van een Russische helikopter voor het Nationaal leger geleverd. Wat voor lading de Antonov 124-100 dit keer heeft bezorgd, is ons vooralsnog nog niet bekend. Wat wel als een paal boven water staat is dat deze regering de Russen zeer nadrukkelijk hier aan het binnenhalen is. Dit Antonov toestel zou naar wij vernemen een vracht ten bate van een groot parastataal bedrijf, hebben aangevoerd uit Miami.