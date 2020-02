De stijgende wisselkoersen zijn een groot probleem, vooral voor winkeliers. De koersstijgingen hebben ondernemers het meest getroffen, want zij moeten hun inkopen in dollars doen. Winkeliers zijn nu genoodzaakt hun prijzen voor producten aan te passen, het gevolg hiervan is dat de consument het gelag betaalt. De voorzitter van de Vereniging van Surinaamse Winkeliers (VSW), Raymond Hasnoe, om een reactie gevraagd, stelt dat dit probleem door de bril van winkelier bekeken moet worden. “Wij, winkeliers, leven van dag op dag. De winkelier wil ook geen verlies lijden, dus de huidige koersontwikkelingen dwingen ons de prijzen aan te passen”, zegt Hasnoe. Volgens Hasnoe kan een winkelier momenteel niet besparen. Hij zegt dat winkeliers nooit ‘vette jaren’ hebben gekend. “Het is elke keer weer dollars zoeken voor de volgende inkopen, en niet alleen zoeken maar ook meer neertelleen”, zegt hij. Ook zegt hij dat winkeliers nu niet meer veel kunnen inkopen, omdat zij met de producten komen te zitten na een eventuele daling van de koers. “De winkelier verkoopt aan de hand van wat hij heeft betaald. Het kan niet zo zijn, dat je als winkelier verlies lijdt, want met winst moeten we de nutsvoorzieningen dekken”, aldus Hasnoe. Volgens hem kunnen zij momenteel niets doen, dan afwachten tot de koers weer stabiel wordt. “Niet alleen consumenten hebben een probleem, maar ook het bedrijfsleven is in problemen”, zegt Hasnoe. Echter stelt Hasnoe dat het ‘hek nu van de dam is’. “De minister van Handel en Industrie zou met info moeten komen, maar hun controledienst kan niet echt iets aan deze situatie doen”, aldus Hasnoe. Ook zegt hij dat hij de ‘gratis voedselpakketten’ van de regering niet als concurrentie ziet als die aan minderbedeelden wordt verstrekt. “Wat ik wel doe, is de producten die in zo een pakket zitten, minder inkopen. Anders zit je als winkelier ermee en het is zonde plus verlies”, aldus Hasnoe. Tenslotte beloofde Hasnoe zijn best te doen, dat de noodzakelijke basisgoederen niet schaars zullen zijn.