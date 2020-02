Terwijl er nog steeds grote onrust op financiële markt heerst na het gedwongen vertrek en ontslag van Robert van Trikt als governor van de Centrale Bank van Suriname, blijft het voor het herstellen van de noodzakelijke rust binnen ons financiële bestel van groot belang, dat er ten spoedigste een nieuwe governor op de moederbank wordt aangesteld. Maar juist voor het voordragen en benoemen van de nieuwe governor, is er naar wij vernemen thans sprake van een enorm gehaal en getrek binnen de top van de regering , de Surinaamse Bankiers Vereniging en een deel van de vakbeweging. De afgelopen dagen werd bekend dat vanwege de Surinaamse Bankiers Vereniging, SBV Maurice Roemer Chief Executive Officer bij Self Reliance, haar beste kandidaat voor invulling van deze hoge functie bij de moederbank is. Er werd na deze voordracht door bepaalde personen gevoeglijk aangenomen, dat de benoeming van Roemer al in kannen en kruiken was. Dit blijkt momenteel dus nog helemaal niet het geval te zijn. President Bouterse heeft nu te maken met verschillende meningen binnen zijn eigen regeringspartij en een deel van de vakbeweging, die Roemer niet zien zitten, omdat hij niet als manipuleerbaar kan worden gezien. Aangehaald wordt dat Roemer de Nederlandse nationaliteit bezit hetgeen bij de benoeming van Van Trikt, ook het geval was. De vraag die meteen rijst, is of Roemer die bij Self Reliance een sprankelende carrière achter de rug heeft en tegen zijn pensioen aan zit, zich zal willen lenen voor een governorschap binnen een Centrale Bank die geheel gepolitiseerd is en waar hij zich zeker aan de verdere monetaire financiering zal moeten schuldig maken en dus toch nog een smet op zijn carrière tegemoet kan zien. Voorts wordt vernomen dat minister Hoefdraad niet op één lijn zit met president Bouterse, als het gaat om de aanstelling van Roemer. Er zouden hier behoorlijke meningsverschillen over zijn ontstaan. Hoefdraad zou liever de accountant Lutchman willen zien als nieuwe governor. Dit zou wederom een zeer verkeerde beslissing zijn, omdat er nu meer dan ooit een macro-econoom met monetaire ervaring op de Centrale Bank dient te komen en zeker geen accountant, die naar verluidt tot nog toe niet bevredigend materiaal heeft kunnen ophoesten aan het parket van de procureur-generaal in het onderzoek naar de fraude op de Surinaamse Post Spaarbank, SPSB gepleegd en waar topfiguren van de NDP bij betrokken zouden zijn geraakt. En terwijl de president al zijn beslissing zou hebben genomen dat Armand Zunder niet meer in aanmerking komt voor de functie van governor op de moederbank, zouden Ronald Hooghart en Errol Snijders beiden uit het vakbondswezen, die wat bij de NDP in de melk te brokkelen hebben, op de voorgrond zijn getreden en verlangen van Bouterse dat die Zunder toch weer als een serieuze kandidaat in dit gehaal en getrek gaat zien. Bouterse dient zich wel te realiseren, dat hij met een benoeming van Zunder de invloed van Hooghart en Snijders binnen de nog resterende beleidsbeslissing van zijn kabinet, aanmerkelijk verhoogt. Bouterse is overeenkomstig onze grondwet de executive president van dit land en dient te beseffen dat hij de beste beslissing moet nemen om zo snel als mogelijk financieel-economische en monetaire stabiliteit te doen wederkeren. Waar het staatshoofd vooral niet aan dient mee te werken, is het aanstellen van een governor die niet de gewenste bagage voor de functie bezit en volledig onder invloed komt te staan van zijn ,,superminister’’(?) op financiën, die er grotendeels debet aan is dat wij thans in deze fnuikende economische crisis zijn beland en voorlopig gezien de beschikbare data niet uit zullen komen. Het wordt daarom de hoogste tijd dat Bouterse schoon schip maakt en Hoefdraad zijn congé geeft.