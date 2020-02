Maurice Roemer die momenteel directeur is van Self Reliance en president-commissaris bij de Hakrinbank wordt morgen benoemd tot governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Dit verneemt de redactie uit doorgaans zeer betrouwbare bron. De president heeft woensdag een onderhoud gehad met Roemer. De procedure tot zijn benoeming is ingezet, zoals het antecedentenonderzoek. De Surinaamse Bankiersvereniging, de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten hebben Maurice Roemer, voorgedragen als de nieuwe governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Naar wij vernemen gaat Roemer met pensioen bij de verzekeringsmaatschappij. Roemer wordt ondersteund door de gehele sector, dat heeft hij per brief aan de president kenbaar gemaakt.