Ook de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) heeft de protestactie van afgelopen maandag ondersteund. Ben Hewitt, VMS-lid, zegt in gesprek met De West, dat de ziekenhuizen in Suriname momenteel bijna failliet zijn. VMS-voorzitter Pieter Voigt, had al eerder aangegeven, dat de ziekenhuizen meer dan 300 miljoen SRD tegoed hebben bij het Staatsziekenfonds (SZF). Volgens de verklaring van Voigt komt het SZF zijn verplichtingen niet na, terwijl de ziekenhuizen torenhoge schulden hebben bij leveranciers in Suriname en in het buitenland. De VMS maakt zich ook ernstige zorgen om de nieuwe zorgwetgeving die nu in de maak is. Volgens de nieuwe wetgeving zal het SZF voor de volle 100 procent de verzekering op zich nemen, waarbij de gelden van de premies beheerd zullen worden door het SZF. De recepten gaan dan ook verplicht bij SZF apotheken ingediend moeten worden, met als gevolg, dat het voortbestaan van particuliere apotheken in gevaar komt. In het kader hiervan, heeft de VMS de afgelopen zaterdag in een persconferentie ook te kennen gegeven, dat zij het verkwistende beleid van het Staatsziekenfonds (SZF) beu is en heeft naar aanleiding van de huidige ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg, de noodklok geluid. Volgens de VMS voorzitter is er geen toezicht op de activiteiten, inkomsten en uitgaven van het SZF. Het SZF is geen verzekeringsmaatschappij en valt om die reden niet onder toezicht van de Centrale Bank. Ook zegt Voigt, dat er al vijf jaar geen jaarverslag is gepubliceerd van het SZF. Voigt is van mening, dat dit wanbeleid ligt aan het feit, dat het SZF niet wordt gecontroleerd door een accountant. “SZF pleegt steeds investeringen die enorm hoog zijn en de uitgaven voor wat betreft de bestaande structuur, enorm afgeknepen worden.” Ook haalde hij aan, dat met de komst van de nieuwe ziekenhuizen, die maandelijks ook van geld voorzien moeten worden, de bestaande ziekenhuizen bedreigd worden met omvallen. Ook het wegkopen van ziekenhuispersoneel door dochterondernemingen van het SZF zal volgens de VMS, ertoe leiden dat de ziekenhuizen zullen moeten sluiten.