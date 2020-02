De politie van Nickerie heeft meer dan 1 miljoen dollar in de omgeving van de Corantijnpolder in beslag genomen. In verband met deze zaak zijn deze verdachten aangehouden. De afdeling fraude van het KPS is belast met het onderzoek in deze zaak. De verdachten zijn aangehouden op basis van het overtreden van de wet op de Economische Delicten.