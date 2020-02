De protestmanifestatie die op afgelopen maandag werd gehouden, werd ook door leerkrachten ondersteund. De minister van onderwijs, wetenschap en cultuur, Lillian Ferrier, maakte via het ministerie bekend, dat de schooldeuren op die dag normaal open moesten zijn tot 13:00u. ‘Indien blijkt dat scholen gesloten zullen zijn, zullen disciplinaire maatregelen niet uitblijven’, stond er in het persbericht. Echter hebben leerkrachten hieraan geen gehoor gegeven, en het protest toch ondersteund. Intussen zijn we twee dagen verder na de protest-actie, en zijn de disciplinaire maatregelen nog niet getroffen. “We leven niet in een dictatuur. We hebben ge-bruik gemaakt van ons recht. Niet wanneer het de minister goed uitkomt, moet de wet toegepast worden. Waar was de minister op 22 januari, toen de scholen om ‘politieke redenen’ gesloten werden? Een groep leerkrachten was toen ook daar”, zegt BvL/ALS-voorzitter Reshma Mangre, desgevraagd. Ook zegt Mangre dat de minister volgens de wet wil werken, als het haar goed uitkomt. Volgens Mangre kunnen er geen maatregelen tegen de leerkrachten getroffen worden, want ze hebben tot 10 uur ’s morgens ge-werkt. “Onze dag is gedekt. We wachten nu af wat de minister gaat doen!”, aldus Mangre. De redactie heeft ge-tracht een reactie vanwege het ministerie te krijgen maar haar pogingen bleven vruchteloos.