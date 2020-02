VHP-parlementariër Riad Nurmoha-med heeft besloten enkele ministeries op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Het gaat om de ministeries Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) en Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OW&C). Nurmohamed heeft het ministerie van Onderwijs aangeschreven rond de kwestie van de NDP-vlag gehesen bij de Savitri-school. Minister Lilian Ferrier is ge-vraagd alles in het werk te stellen een onderzoek in te stellen wie dit zou hebben gedaan en wie toestemming heeft gegeven hiervoor. Hij vroeg de minister het plaatsen van politieke partij vlaggen op scholen via de kanalen van het ministerie te verbieden, omdat het niet acceptabel is. Aan de minister van OWT&C, Vijay Chotkhan, brengt hij onder de aandacht, dat foto’s die circuleren over brugleuningen die deel uitmaken van de openbare weg of overheidsterreinen paars zijn geverfd. “Ik vraag u bij deze alles in het werk te stellen een onderzoek in te stellen wie dit heeft gedaan en wie toestemming heeft gegeven deze leuningen paars te verven, zulks te verbieden via de kanalen van uw Ministerie, en brugleuningen volgens de gangbare richtlijnen van wegverkeer te verven”, aldus de brief aan Chotkhan. “U snapt wel, dat als morgen iemand een zebrapad in paars verft dat het dan te laat is. Ik zie in elk geval een spoedige correctie, want dit is niet acceptabel”, sluit Nurmo-hamed de brief af. De brieven zijn afgelopen maandag naar de ministeries gestuurd. Volgens Nurmohamed heeft hij nog geen reactie gehad, maar dat hij die ook niet verwacht. “De ministers moeten hun werk doen, niet om mij een genoegen te doen, maar het land”, zegt Nurmo-hamed. Hij geeft aan dat het zijn taak is, dat jongeren beschermd worden tegen misleiding. Hij vroeg de ministers hem op de hoogte stellen van de acties en informatie. Indien informatie en acties uitblijven, zal er volgens Nurmo-hamed vanuit DNA verdere actie moeten worden ondernomen. door Priscilla Kia