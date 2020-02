Ik ben veel in het veld en ik praat tot de mensen. Velen zijn weggegaan bij de NDP en hebben zich aangesloten bij ABOP”, zegt de ABOP- parlementariër Edward Belfort tegenover ons. Volgens hem zal de NDP niet meer dan 10 zetels halen bij de komende verkiezingen. “Ze hebben nu de grootste problemen. Ze gaan deze strijd 100 procent verliezen”, aldus Belfort. Hij geeft aan dat de mensen, maandag tijdens de protestactie, duidelijk hebben gemaakt dat zij deze regering niet meer aanvaarden.

De minister van Sociale Zaken en Volkshuisves-ting Andre Misiekaba plaatste vorige week,naar aanleiding van de protestmanifestatie, een bericht op Sociale Media waarin hij vertelde dat de oppositie, oppositionele delen van het bedrijfsleven en vakbeweging en anderen voor de zoveelste keer het land proberen te ontregelen en chaos te creëren. “Nu, drie maanden voor de verkiezingen, wat voor signaal wil men geven”, schreef Misiekaba. Belfort zegt hierover dat het altijd nodig is om te protesteren en dat er een duidelijk signaal is gegeven. “ Het gaat om een signaal dat gegeven is om de mensen wakker te schudden om deze regering weg te stemmen. En om de NDP een wenk te geven dat de mensen niet meer achter haar staan”, aldus Belfort.

door Adiën Samuel