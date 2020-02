“Geen enkel belang is zo groot als de het belang van de samenleving en dat is zeker niet de aankoop van helikopters”, zegt VHP-parlementariër Mahinder Jogi tegenover De West. Dit zegt hij naar aanleiding van de Russische helikopter, die onlangs met een eveneens Russisch vliegtuig op de Surinaamse luchthaven Zanderij werd afgezet. Volgens Jogi heeft de samenleving op dit moment niets aan helikopters. De regering moet zorgen voor stabilisatie van de economie. “We voeren geen oorlog, dus ik zie het nut ervan niet in”, aldus Jogi. Volgens Jogi kon het geld dat daarvoor gebruikt is, in de productiesector gestopt worden ter verbetering van de financiële situatie in het land. “Het enige belang hierbij is misschien dat Hoefrdaad commissie hiervoor zal ontvangen, maar het heeft geen meerwaarde voor het land”, zegt hij. De financiën- minister Hoefdraad leidde een Surinaamse delegatie vorig week naar de bedrijfsbasis van Russian Helicopter Systems (RHS) in Rusland. De delegatie was ook twee dagen te gast bij het luchtvaartcentrum Helipark Podush-kino voor een rondleiding en toonde daarbij belangstelling om de luchtvaartsamenwerking te verbeteren met Rusland, meldt HeliMed, de medisch gespecialiseerde helikopterafdeling van RHS op haar website. De Mi-8AMT vrachthelikopter is bedoeld voor het transport van zware bouwmachines en zal naar verluidt worden gebruikt bij wegenbouw werkzaamheden in Suriname. De helikopter zal ook worden ingezet voor medische hulpverlening en de operationele capaciteiten van de nooddiensten van Suriname aanzienlijk vergroten. Dat schrijft de Russische organisatie HeliMed, die gespecialiseerd is in medische noodhulp met behulp van helikopters. RHS heeft de helikopter op 30 januari 2020 met de hulp van de ambassade van de Russische Federatie in Brazilië, in Surina-me afgeleverd. Het bedrijf heeft ook een onderhoudsbasis compleet met reserveonderdelen en apparatuur in Paramaribo opgezet.Het bedrijf vertelt ook dat Suriname voornemens is om in de nabije toekomst zijn continentaal plateau te ontwikkelen, dat volgens deskundigen grote koolwaterstofreserves heeft. Bij het uitvoeren van dergelijke complexe technische taken kunnen moderne luchtvaartoplossingen niet achterwege blijven, schrijft HeliMed. Velen zijn echter van mening dat niet de levering van de helikopter de eerste schreden zijn gezet van een zeer uitgebreide Russische invloed in ons land. Niet voor niets bracht de Russische minister Lavrov van Buitenlandse Zaken onlangs een persoonlijk bezoek aan ons land.