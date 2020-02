Hoewel het voorstel van C-47 over belastingverlichting nog niet naar de regering is gestuurd, verzekert, C-47 voorzitter Robby Berenstein, dat het voorstel deze week nog opgestuurd zal worden. Berenstein wilde niet diep op het voorstel ingaan vanwege de technische aard, maar zei wel dat het gaat om een eindvoorstel, dat voortvloeit uit een aantal voorstellen, dat gedaan is. Berenstein had afgelopen vrijdag op een persconferentie reeds meegedeeld dat zij er moe van zijn en daarom hun eigen voorstel naar de regering zullen sturen.

“We hebben brieven geschreven, maar tot nu toe geen reactie ontvangen. Mijn laatste app bericht aan de minister hierover, is ook onbeantwoord gebleven”, zegt Berenstein. Hij legt daarnaast uit dat er verschillende voorstellen aan de orde zijn geweest. “Van jouw voorstel hebben we een aantal commentaren en bezwaren geleverd. We hebben gevraagd, dat ze de bezwaren meenemen en ons een voorstel doen, maar we hebben niets gehoord.” Berenstein zegt dat ze moe zijn en samen met de belastingdeskundigen van de vakbeweging, een eigen voorstel hebben gedaan.

Volgens Berenstein zal er een ultimatum gesteld worden, dat het voorstel dat opgestuurd zal worden uiterlijk eind van de maand uitgevoerd wordt. Dit omdat de vakbeweging na vele brieven niet eens een reactie voor ontvangst van de brieven heeft gekregen. Ook niet dat de regering bezig is het voorstel te bestuderen of een oproep ontvangen om te komen praten.

door Priscilla Kia