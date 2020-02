De protestactie die gisteren onder leiding van activist Stephano Biervliet, politieke partijen en maatschappelijke organisaties werd gehouden, had volgens DNA-vicevoorzitter (NDP-fractie) Melvin Bouva geen meerwaarde. Volgens Bouva was er geen duidelijke boodschap tijdens de protestactie, het was meer een scheldkanonnade tegen de president, de minister van Financiën en tegen de regering. “Er werd niet eens een petitie aangeboden aan De Nationale Assemblee met punten waar het om gaat. Er werden gewoon op een podium dingen geroepen en uitgescholden”, aldus Bouva gisteren. Volgens Bouva leek het meer op een bijeenkomst van V7. VHP-parlementarier Mahinder Jogi om een reactie gevraagd, stelt dat het volk heeft bewezen, dat het niet meer tegen het wanbeleid van deze regering kan. “Regering doe wat het volk vraagt! De boodschap was overduidelijk, a volk no mang moro. Ik heb van een assembléelid begrepen dat het protest politiek gelieerd was. Wat het ook was, is hun probleem, feit is dat de arrogantie van deze regering, afgestraft moet worden.”, zegt Jogi. Ook zegt hij dat Bouva liever zijn mond had kunnen houden, want tijdens zijn bewind als DNA-vicevoorzitter heeft hij de ruimte aan Hoefdraad gegeven om de wet op staatsschuld te wijzigen. Volgens Jogi was het gisteren niet nodig een petitie in te dienen. “Hoeveel petities hebben we in de afgelopen 9 jaren, niet ingediend? Is er gehoor aan gegeven? Bouva moet geen spijkers op laag water zoeken”, aldus Jogi. Ook geeft Jogi aan dat de reactie van Bouva een ‘paniekaanval’ is. “Wanneer men ziet hoeveel man je, zonder dwang en bedreiging, op de been kan brengen, wordt men paniekerig.”, aldus Jogi. Tenslotte verklaart Jogi dat het volk op 25 mei ook moet bewijzen dat het genoeg heeft van het wanbeleid. “Ik hoop dat het verstand van deze mannen gebruikt wordt, om in te zien dat deze situatie moet ophouden”, aldus Jogi.