De Surinaamse Bankiersvereniging, de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten hebben Maurice Roemer, directeur van Self Reliance en president-commissaris bij de Hakrinbank, voorgedragen als de nieuwe governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Naar wij vernemen gaat Roemer met pensioen bij de verzekeringsmaatschappij. Roemer wordt ondersteund door de sector, dat hebben zij per brief aan de president kenbaar gemaakt. Een passage uit de brief luidt als volgt: “Wij erkennen dat het benoemen van een Governor uw prerogatief is. Doch achten wij het als onze plicht, banken en het overig bedrijfsleven, gezien de zeer kritieke situatie waar wij ons momenteel in bevinden mee te denken met u, hetgeen U ons ook gevraagd heeft. Wij hebben een kandidaat, dhr. Maurice Roemer, momenteel directeur van Self Reliance, geschikt (conform voormeld profiel) en bereid gevonden tot het uitvoeren van deze zware taak. De heer Roemer geniet het vertrouwen en de volle ondersteuning van ons om als zelfstandige monetaire autoriteit invulling te geven aan een gezond en evenwichtig monetair beleid en wij achten hem goed in staat om constructief zakelijk samen te werken met de regering c.q. de Minister van Financien bij de uitvoering van tezamen met overige sociale partners ontwikkelde en breed gedragen programma gericht op het oplossen van de fiscale onevenwichtigheden”, aldus de SBV, VSB en ASFA.