Volgens De Nationale Assemblee vicevoorzitter (NDP) Melvin Bouva was er geen enkel boodschap en visie tijdens de protestactie die gisteren werd gehouden op het Onafhankelijkheidsplein. “Ik vind meneer Bouva belachelijk, maar vooral geldzuchtig”, zegt activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet desgevraagd aan De West. DNA- vicevoorzitter zei in gesprek met Starnieuws dat er geen visie is gepresenteerd, over de aanpak van de huidige financieel-economische situatie in het land. Volgens hem waren het meer scheldkanonnades tegen de regering. “Daarmee ben ik het wel eens, omdat het volk nu echt moe is en niet meer tegen het wanbeleid van deze regering kan”, reageert Biervliet fel. “Ik vond het heel erg jammer, dat mevrouw Lillian Ferrier de scholen heeft willren tegenhouden om deel te nemen aan de actie”, zegt Biervliet. Birevliet betreurt ook het feit dat bepaalde bedrijven niet mee mochten doen. Volgens hem heeft de actie heel veel tegenwerking gekregen van bepaalde mensen, maar desondanks is ze geslaagd. “Het volk heeft bewezen, dat het niet meer bang is om voor zichzelf op te komen.” Zulks gezien de huidige situatie in het land en de instabiele koersen. “Mijn landgenoten hebben hun stem laten horen en willen dat de corruptie nu uiteindelijk stopt”, zegt Biervliet. “Ik ben heel erg trots op mijn mede broeders en zusters.” Biervliet vindt dat er gisteren een duidelijk signaal is gegeven aan de regering, dat zij moet opstappen en dat er op 25 mei afgerekend met haar zal worden. “De eenheid onder de Surinaamse samenleving is gisteren bewezen, ongeacht hun etniciteit, geloof en ofpolitieke kleur.” Volgens Biervliet gaat er altijd tegenwerking en paniek zijn, wanneer men ziet dat het volk voor zijn eigen belangen opkomt. “We hebben allemaal genoeg van het wanbeleid en het kan zo echt niet meer doorgaan. Tot slot stelde Biervliet dat hij zich nu meer zal richten op studenten, ongeacht etniciteit, politieke kleur en/of geloof, want ook zij moeten hun stem laten horen en bewust worden gemaakt dat een goed regeringsbeleid heel erg belangrijk is.