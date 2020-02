Duizenden mensen waren vanmorgen getrokken naar het Onafhankelijkheidsplein om hun woede te uiten over de plundering van vreemde valuta kasreserve bij de Centrale Bank. Er waren dronebeelden van het volle Onafhankelijksheidplein, honderden foto’s van aanwezigen en liveverslagen van verschillende mediahuizen. De verschillende sprekers hadden het over de prijsstijgingen als gevolg van desastreus economisch beleid ‘dat iedereen in zijn zak voelt’ en de torenhoge leningen die zijn aangegaan door de regering Bouterse. Ook leerkrachten lieten hun stemhoren. Zo zei BvL/ALS-voorzitter Reshma Mangre, duidelijk tijdens haar toespraak, dat alle scholen om 10:00 uur dicht zijn gegaan. De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Lillian Ferrier, maakte afgelopen vrijdag via het ministerie bekend, dat de schooldeuren op maandag 17 februari normaal open zijn tot 13:00u. ‘Indien blijkt dat scholen gesloten zullen zijn, zullen disciplinaire maatregelen niet uitblijven’. Mangre reageerde fel op de waarschuwing van Ferrier en gaf een duidelijk signaal door te zeggen “handen af van onze leerkachten, niemand komt aan onze leerkrachten”. Zij sloot af met de quote van Bob Marley, “get up, stand up, stand for your rights”.