Volgens Eblein Frangie, voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) en tevens CEO van de Finabank en Rafiek Sheoradj Panday, CEO van de Hakrinbank en penningmeester van de SBV, is de financiële situatie van de overheid nu zeer zorgelijk. Volgens hen is er nauwelijks nog geld om de importen te kunnen dekken. Dit hebben de bankdirecteuren gisteren in het programma Welingelichte Kringen meegedeeld. De oorzaak hiervan ligt volgens hen in het verhoogd aantal SRD’s dat in de omloop is vanwege het enorme begrotingstekort. Beide deskundigen zijn het er over eens dat er op korte termijn maatregelen getroffen moeten worden om het probleem aan te kunnen pakken. Volgens de econoom Stanley Raghoebarsing, is er volgens de maandbalans van de Centrale Bank een maandelijks tekort van 390 miljoen SRD. De totale reserve bij de Centrale Bank bedraagt 596 nu miljoen USD. Daarvan is 526 miljoen USD van de commerciële banken. Hierdoor blijft 41 miljoen USD over voor de Centrale Bank om mee te werken, terwijl er een maandelijks tekort is van 390 miljoen SRD. Sinds de kasreservemiddelen voor oneigenlijke doeleinden aangewend zijn, zijn de banken druk doende oplossingen te zoeken voor de problemen die daaruit zijn voortgevloeid. De banken hebben ondanks een situatie waarbij zij continu misleid zijn geworden, geen politieke consequenties verbonden aan het voorval. Zo heeft de SBV niet opgeroepen om het protest van vandaag te ondersteunen, maar hebben de individuele banken zelf de keus moeten maken of zijn hun medewerkers de ruimte gaven om hun burgerrecht uit te oefenen. Volgens Frangie kan de SBV niemand anders verantwoordelijk stellen voor wat zich bij de Centrale Bank heeft voorgedaan. “Banken moeten regeringen overleven. We zitten nu aan tafel met de regering en we willen zeker nu geen enkele onderhandeling in gevaar brengen. We moeten heel voorzichtig dat we onze emotie niet laten overslaan in hysterie, die de situatie van kwaad tot erger maakt.” Frangie zei dat het de verantwoordelijkheid van de governor is om ervoor te zorgen dat er checks and balances binnen de Centrale Bank zijn. Echter had de ex-governor Robert van Trikt, veel ruimte om beslissingen te nemen. Er kan daarom niemand anders hiervoor verantwoordelijk gehouden worden. Zowel Frangie als Sheoradj Panday is het erover eens dat dit nooit meer mag gebeuren. De Finabank zal wel een proces beginnen om te voorkomen, dat dit zich weer voordoet. “Waarom heeft Gersie zijn rug wel recht gehouden, terwijl Van Trikt besloten heeft om mee te werken aan verdamping van het geld?” De Hakrinbank heeft nog geen formeel besluit daartoe genomen. Elke bank zal individueel beslissen hoe zij omgaat met de zaak omdat het uiteindelijk geld van de banken is en geen geld van de vereniging. “Als er gezamenlijke gronden zijn zullen we dat als vereniging indienen”, zei Frangie. De bankwet moet in elk geval veranderd worden. Frangie deelde mee dat niet alleen Suriname het debacle aanschouwt, maar ook de correspondent banken van de commerciële banken en de Centrale Bank in het buitenland. “Accountability staat heel hoog in het vaandel bij het bankwezen. Als we het zo laten is het een teken dat we het overtreden van wet en regel tolereren en dat zal ervoor zorgen dat we geïsoleerd raken.” -door Priscilla Kia-