Vele duizenden hebben vanmorgen gehoor gegeven aan de oproep van activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet om massaal naar het Onafhankelijkheidsplein te komen om te protesteren tegen de regering Bouterse. Volgens de conferencier Donovan Grep zijn er geen bussen ingezet om de mensen af te halen. “De mensen zijn zelf gekomen, omdat ze de situatie beu zijn. Wij hebben geen Haïtianen gehaald, geen Venezolanen en geen Colombianen”, aldus Grep. De mediawerker en artiest, Cedric van Samson, die ook deelgenoot was van de delegatie, zei toespraak dat de meest gestelde vragen van het volk tot op heden onbeantwoord zijn gebleven. “De vraag van de mensen van de straat is; Pe mi moni de?.

De staat heeft de spaartegoeden van de burgers gebruikt en men wil weten waar hun gelden zijn”, zegt Van Samson.

Volgens hem moet de regering met een duidelijke verklaring komen, inzake de gebruikte kasreserves. “De president moet in DNA praten en niet op een persconferentie waar de pers niet genoeg ruimte krijgt om vragen te stellen”, aldus Van Samson. Hij zei dat de volksvertegenwoordigers in het parlement zijn en dat dergelijke zaken daar besproken moeten worden. “Niet in een paarse conferentie of in een tralala”, aldus Van Samson.

Ook de Cardioloog T.J.W. Jap Tjoen San uitte zijn zorg over het beleid van deze regering. “Vandaag hebben we medicijnen en morgen weer niet”, zei hij. Volgens hem hebben kanker patiënten geen zekerheid of ze optimaal hun medicijnen kunnen krijgen. Jap Tjoen San zei ook dat de regering sinds 2017 een schuld van SRD 143 miljoen heeft bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). “De overheid heeft in totaal SRD 300 miljoen aan schulden bij de verschillende ziekenhuizen”, aldus Jap Tjoen San.

De rode lijn door de verschillende toespraken, was de eist deze regering af moet treden. “Weg met Bouta, we voelen het in onze zakken, wij komen op voor Suriname, wij willen geen tralala beleid, waar is ons geld, kom met een duidelijke verklaring”, aldus de vele personen die de gelegenheid hadden zich vrijelijk te uiten.

-door Adiën Samuel-