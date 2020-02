“President ga weg met je tralala beleid”, zei vakbondsman van C-47 Dayanand Dwarka tijdens de protestactie die op touw werd gezet door activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet en vandaag gehouden op het Onafhankelijk-heidsplein. Ongeveer 180 bedrijven, maatschappelijke or-ganisaties en politieke partijen ondersteunden deze pro-testactie. Dwarka zei heel erg trots te zijn dat men massaal is opgekomen. Dwarka benadrukte tijdens zijn rede dat president Bouterse een land heeft overgenomen in 2010 met een stabiele koers. Zoveel heeft hij het volk beloofd. “De regering moet vandaag naar huis. Ik roep daarom het volk op om over drie maanden en een week af te rekenen met deze regering.”, aldus Dwarka. Volgens hem is de enige manier om af te rekenen met dit beleid, een vuist te maken als volk, “Houdt u deze vuist vast”, aldus Dwarka. De vakbondsman vindt dat het nu de hoogste tijd is, dat de bevolking de macht na twee termijnen regering- Bouterse terug neemt. “ Behalve Bouterse is de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad de grootste veroorzaker van de huidige situatie in het land is”, aldus Dwarka. Ook studenten en doctoren maakten deel uit van de protestactie. De opkomst heeft getoond dat het volk nu echt genoeg heeft van het wanbeleid van deze regering. “Bouterse het is genoeg, ga naar huis”, “Tralala, “Samen staan wij sterk”, “Weg met corruptie” waren enkele teksten op de protestborden van opgekomen burgers. De MC en ook de vakbondsman van de Progressieve Werknemers Organisatie (PWO) Donovan Grep zei dat dit geen protest is tegen de NDP ‘er, “Omdat ook de NDP ’er het in zijn zak voelt.” Er wordt geëist dat president Bouterse minister Hoefdraad direct naar huis stuurt en vraagt om zijn vervolging door Justitie. “Handen af van onze leerkrachten”, zei voorzitter Reshma Mangre van BvL/ALS. Mangre benadrukte dat democratie nog steeds wil zeggen ‘het volk regeert.’ Dat is volgens Mangre haar plicht en recht volgens de grondwet. Mangre zei dat de leerkrachten hebben getoond niet bang te zijn, door aanwezig te zijn op het Onafhankelijkheidsplein. “Het volk heeft bewezen, dat het niet bang is voor intimidatie en dat het niet goed gaat in ons land. Wanneer er niet naar ons wordt geluisterd, moeten we demonstreren”, zei Mangre. “De leerkrachten hebben altijd in de voorhoede gestaan als het gaat om een rechtvaardige strijd.” Mangre stelde dat het kind centraal staat, maar ook het geld van het volk bij de Centrale Bank staat centraal. “Don’t give up this fight, we are fighters”, riep ze het volk toe. De verschillende sprekers gaven als rode draad in hun toespraken aan dat het genoeg is geweest en dat er op 25 mei moet worden afgerekend. “Het geeft niet voor wie je stemt, maar stem dit beleid weg. Als er na vandaag iets met me gebeurt, mi ne spang. Maar ik heb de waarheid verteld”, zei activist Pakittow. “We worden leeggeroofd; pe un moni de? We willen goed beleid”, riep het volk massaal in koor. “We zijn niet van een bepaalde politieke partij, we zijn pro goed beleid, stem dit beleid weg. Laat je stem horen.” Er is wanbeleid van alle kanten, stand up for your right”, riep Felicia Patterson medewerkster van de Centrale Bank naar de massaal aanwezige landgenoten.