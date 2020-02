De protestmanifestatie die op maandag 17 februari aanstaande gehouden zal worden, wordt ook ondersteund door de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS). Volgens BvL/ALS-voorzitter Reshma Mangre, sluiten alle scholen aanstaande maandag om 10:00 uur ’s morgens. De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Lillian Ferrier, maakte via het ministerie bekend, dat de schooldeuren op maandag 17 februari normaal open zijn tot 13:00u. ‘Indien blijkt dat scholen gesloten zullen zijn, zullen disciplinaire maatregelen niet uitblijven’, aldus het persbericht. Rumi Knoppel, aspirant-DNA-kandidaat voor de VHP in Paramaribo, zei vanmorgen in een video op sociale media, dat zulke bedreigingen naar de leerkrachten toe, vroeger wel werken, maar nu niet meer. ‘’Nu hebben de mensen alles al door. De situatie is zo erg geworden dat de mensen niet meer bang zijn”, zegt hij. Volgens Knoppel kan iemand jou manipuleren wanneer je iets te verliezen hebt. “Hoe meer je afpakt van de mensen, hoe minder ze hebben om te verliezen. Dus wat hebben ze nog te verliezen”, zegt Knoppel. Volgens Knoppel zijn de leerkrachten volwassenen die verschillende rollen hebben in de samenleving. “Ze zijn niet alleen leerkrachten, zij zijn ook ouders en consumenten.

Hoe laten ze dan misbruik maken van zichzelf door te staken”, zegt hij naar aanleiding van de uitspraken van DNA-ondervoorzitter Melvin Bouva, dat leerkrachten zich wederom laten misbruiken. Volgens Bouva komt dit doordat de BvL/ALS-voorzitter van de VHP is. Knoppel zegt hierop: “Het maakt niet uit of je van de VHP bent of niet, het feit is, dat spullen duurder zijn ge-worden.” Volgens hem moet het geen probleem zijn als mensen ervoor kiezen om te protesteren. “Als volwassen mensen vinden dat het niet goed gaat in het land en ze willen protesteren, dan moet het geen probleem zijn. Julie zijn toch zo verzekerd van een overwinning”, aldus Knoppel. Volgens Knoppel wordt de focus gelegd op leerkrachten, omdat de coalitie vanwege de arbeidsverhoudingen, daar nog wat grip op heeft.

door Adiën Samuel