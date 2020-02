President Desiré Bouterse heeft vakbondsleider Armand Zunder, schriftelijk gevraagd om governor te worden van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). De voorzitter van de Progressieve Werknemers Bond (PWO), ziet dit aanbod als een grote uitdaging en wil invulling geven aan deze functie. PWO-bestuurslid Donavon Grep, zegt hierover: “Zunder is geen optie voor de Centrale Bank. Als je binnen je organisatie geen jaarverslagen kunt presenteren, hoe ga je dat bij de bank dan doen.” Grep zegt tegenover de krant, dat Zunder slechts een gelukzoeker binnen de vakbeweging is.

Zunder heeft intussen gesprekken gevoerd met de verschillende vakbonden. Oud-vakbondsleider Wilgo Valies is van mening, dat exponenten van de vakbeweging zich niet moeten lenen voor dergelijke benoemingen. Dit zei hij gisteren in het radioprogramma ABC Actueel. “Het belang om je af te vragen wat de mogelijke gevolgen zullen zijn voor de vakbeweging zou in dat geval ook mede verantwoordelijk worden gehouden voor dit beleid”, zei Valies. Volgens hem probeert de president solide organisaties kapot te maken door hen ook te betrekken binnen de regering.

Valies vindt dat de vakbeweging een belangrijke rol speelt in de samenleving en dat ze zoveel als mogelijk een onafhankelijke status moet behouden. ‘’Zunder beschikt over goede kwaliteiten, maar in dit kader moeten we kijken naar het belang van de werknemers. Het is in deze fase niet aan te bevelen dat de vakbeweging gaat participeren in de regering”, aldus Valies.

door Adiën Samuel