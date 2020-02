De vakcentrale C-47 heeft na overleg met haar besturen en mensen in en buiten de financiële sector, besloten om de voordracht van Armand Zunder als nieuwe governor van de Centrale Bank, niet te ondersteunen. Dit heeft de voorzitter van C-47, Robby Berenstein, vandaag op een persconferentie over de huidige financiële situatie in ons land, meegedeeld. Zunder werd door de president gevraagd de functie te bekleden, nadat Sigmund Proeve bedankt heeft voor de eer. Zunder had de vakbeweging gevraagd hem te ondersteunen, omdat hij de uitdaging wil aangaan.

Aan Zunder werd toen voorgehouden dat hij moet eisen, dat hij onafhankelijk moet kunnen functioneren en dat minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, aftreedt. Volgens Berenstein bestaat er geen twijfel over de deskundigheid van Zunder, met wie de bond jarenlang samengewerkt heeft. Echter zijn de pro’s en contra’s van de benoeming tijdens het overleg besproken. “Er is veel meer nodig dan alleen deskundigheid. We ondersteunen de voordracht niet op basis van een aantal dingen”, zei Berenstein. Het besluit is inmiddels gisterenmiddag met Zunder gesproken en aan hem is gevraagd, de acceptatie van de functie in overweging te nemen.

Volgens Berenstein gaat het onder andere om het draagvlak, de huidige situatie en ook de positie van de vakbeweging. “We hebben Armand gevraagd het besluit in overweging te nemen en gesteld dat het niet alleen niet goed voor hem is, maar ook niet goed voor de vakbeweging.

We gaan ervan uit dat hij het besluit in overweging heeft”, aldus Berenstein. Het onafhankelijk functioneren van de Centrale Bank werd vandaag meerdere malen benadrukt. De Bank functioneert de afgelopen jaren niet zoals behoort en dat leidt volgens Berenstein, tot veel problemen binnen de Centrale Bank.

De problemen hebben volgens hem ook te maken met de positie van Hoefdraad. “Hij was governor geweest en vervolgens minister van Financiën, maar zijn invloed binnen de Bank is niet verminderd. Tussen twee monetaire autoriteiten moet er altijd een samenwerking zijn, maar het ene mag het andere niet domineren”, benadrukte Berenstein. Het wordt volgens hem ook gevaarlijker bij een overheid zonder geld, want dan kom je in de verleiding, vandaar de situatie met de kasreserve. De grote overheidsbemoeienis is volgens Berenstein ook een van de redenen waarom de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) in zo een groot schandaal was betrokken.

door Priscilla Kia