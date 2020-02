De protestactie die georganiseerd is door activist Stephano Biervliet alias Pakittow, wordt mogelijk door 35 bedrijven ondersteund. De protestactie vindt aanstaande maandag om 10.00u plaats op het Onafhankelijkheidsplein. Biervliet zei dit gisteren in het radioprogramma ABC Actueel. Ook politieke partijen zullen volgens hem het protest ondersteunen. Biervliet zegt helemaal klaar te zijn voor de actie. BvL/ALS-voorzitter Reshma Mangre, zei vandaag tijdens een persconferentie van de Bond van Leraren (BvL), dat de leerkrachten eveneens de actie ondersteunen. “We zijn solidair met de groep ontevreden burgers en zeker ook met het volk dat elke dag gebukt gaat onder de slechte financieel-economische situatie van het land. Als leraren voelen we ons geroepen om dit protest te ondersteunen, we maken ook deel uit van die samenleving”, zegt Mangre. Volgens haar zijn er genoeg redenen om het proces te ondersteunen. Mangre noemt het schandaal bij de Centrale Bank, de prijsverhogingen vanwege de fluctuerende koers en ook het feit dat leraren na anderhalve week al door hun salaris heen zijn. “Als leraren maken wij ons druk omdat dit geen bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van ons geliefd land Suriname. De roep om een oplossing is groot, dus de leraren hebben mij gevraagd om de acties te ondersteunen”, zegt Mangre. Volgens Mangre sluiten alle scholen aanstaande maandag om 10.00 uur ’s morgens. Ook het IOL sluit zijn deuren. “Het is een democratisch recht van elke Surinaamse burger om te protesteren en ook de leraren maken deel uit van de samenleving. Dus hebben ze geen toestemming van het ministerie van Onderwijs nodig”, zegt Mangre. De leerkrachten zijn volgens haar klaar om actie te voeren. Mangre zegt dat zij niet iemand is die gaat roepen: ‘Weg met NDP’ of ‘Weg met de regering’, maar stelt dat ze tegen het wanbeleid is dat gevoerd wordt. ‘’Leerkrachten worden zelfs ziek, vanwege het feit dat ze niet uitkomen. We kunnen het hoofd niet meer boven water houden”, aldus Mangre. “We kunnen niet aan de kantlijn blijven staan. De salarissen blijven hetzelfde, een leraar verdient nog geen 300 US-dollar per maand. Met een koers van 1 op 10, dit is niet acceptabel voor ons. Onze hele herwaardering is al lang achterhaald”, zegt Mangre. Volgens haar moet de regering met dit protest inzien dat het volk het niet meer aankan. “We willen een krachtig signaal aan de regering afgeven dat het zo niet verder kan. Enough is enough”, aldus Mangre.