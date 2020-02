Het afgelopen dinsdag is het deelnemersveld van het Surinaams Kampioenschap Dammen (SKD), de tien dammers die samen met de titelverdediger en Johannes Alfaisie en Semi-kampioen Guno Burleson samen zullen strijden om de landstitel, bekend gemaakt. In de voorronde was Salarbaks Niaaz de beste dammer, daarnaast kwalificeerden ook de volgende spelers zich voor de finale: Gerson Bendt, Waldi Anches, Rodney Lion, Glenn Dumfries, Derryl Bohr, Arief Salarbaks, Jerry Sadiek, Marcel Oostenburg en Deeradj Somai. 1.Salarbaks Niaaz: competiepunten:15; weerstandspunten:144; sonneborn-Bergerpunten: 192; 2. Gerson Bendt: competitiepunten;15; weerstandspunten: 137; Sonneborn-Bergerpunten: 181; 3. Waldi Anches: competitiepunten:14; weerstandspunten: 141; Sonneborn-Bergerpunten: 175; 4. Rodney Lion: competitiepunten:14; weerstandspunten: 140; Sonneborn-Bergerpunten:178; 5. Glenn Dunfries: competitiepunten:14; weerstandspunten: 137; Sonneborn-Bergerpunten: 167; 6. Derryl Bohr: competitiepunten:13; weerstandspunten;133;Sonneborn-Bergerpunten: 154; 7. Arief Salarbaks: competitiepunten; 13; weerstandspunten: 133; Sonneborn-Bergerpunten:145; 8. Jerry Sadiek: competitiepunten: 13; weerstandspunten: 132; Sonneborn-Bergerpunten: 150; 9. Dieeredj Somai: competitiepunten; 13; weerstandspunten: 127; Sonneborn-Bergerpunten: 137; 10. Marcel Oostenburg: competiepunten: 13; weerstandspunten: 125; Sonneborn-Bergerpunten: 135. De ranglijst is bepaald door zwitserssysteem: behaalde competie punten, weerstandspunten, Sonneborn-Bergerpunten, gewonnen wedstrijden en het onderling resultaat.