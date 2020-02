Albert Ramdin, Senior Director External Relations, blikt tevreden terug op de maatschappelijke betrokkenheid van Newmont Suriname het afgelopen jaar. “Investeren in het welzijn van de Surinaamse bevolking is een belangrijk onderdeel van onze missie als duurzaam en verantwoordelijk mijnbouwbedrijf”, zegt Ramdin. “We leveren natuurlijk direct al een bijdrage aan de Surinaamse economische ontwikkeling door werkgelegenheid te bieden aan meer dan 1300 Surinamers, naast het aangaan van contracten met toeleverantiebedrijven en ook de financiële afdrachten aan de regering van Suriname en onze partner Staatsolie.” Er wordt voortdurend geïnvesteerd in verschillende ontwikkelingsprojecten in het gebied rondom Merian, waar met name de Paramakaanse gemeenschap woonachtig en werkzaam is. Newmont heeft ook in 2019 getracht via doelgerichte projecten op het gebied van onderwijs, duurzame ontwikkeling gericht op ondernemerschap en werkgelegenheidscreatie, infrastructuur in het algemeen en op de eilanden in de Marowijnerivier, alsook projecten op het gebied van welzijn, te realiseren. Ramdin zegt dat Newmont Suriname door zal gaan de relaties met de lokale gemeenschap te versterken. “Wij zijn het jaar 2020 gestart met uitermate nuttige en goede gesprekken met het Traditioneel Gezag en de Stichting Duurzame Ontwikkeling Pamaka, die door de gemeenschap is aangewezen als partner”, zegt Ramdin. Met veiligheid als uitgangspunt heeft Newmont Suriname samen met haar partner Staatsolie Maatschappij Suriname N.V., onlangs een financiële bijdrage gedaan aan de Mytylschool voor de aankoop van een personenbus. De oude bus verkeerde in een slechte staat, vandaar dat beide bedrijven ervoor hebben gekozen deze donatie te doen. De nieuwe bus kan 30 personen vervoeren en zal worden ingezet om de kinderen van en naar school te vervoeren en naar eventuele andere activiteiten. Newmont Suriname vindt het belangrijk om ook aan deze groep ondersteuning te geven en is van mening dat ook aan deze kinderen gelijke kansen geboden moeten worden, zodat ze later kunnen uitgroeien tot volwaardige en zelfstandige burgers in onze samenleving. In het derde kwartaal van 2019 heeft een team van tien medische professionals samen met Newmont Suriname, gratis medische zorg en de nodige medicijnen verstrekt aan inwoners van enkele dorpen in de omgeving van de Merian goudmijn. De medische campagne is onderdeel van een partnerschap van Newmont met Project CURE, in nauwe samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, de Medische Zending en de Regionale Gezondheidsdienst (RGD). Vanwege deze samenwerking kregen meer dan 188 mensen uit verschillende dorpen een uitgebreide medische behandeling en medicijnen. Ramdin zegt dat vijf instellingen: RGD, Medische Zending, Psychiatrisch Centrum Suriname, ‘s Lands Hospitaal en het Mungra Medisch Centrum, medische apparatuur en verbruiksartikelen gedoneerd hebben gekregen. De totale waarde van de donaties is USD 849.468,12. Het bedrag dat besteed is aan verschillende donaties in het afgelopen jaar, was USD 135,421.26. Newmont Suriname blijft toegewijd om bij te dragen aan de ontwikkeling van de Surinaamse samenleving. Maar ook aan de samenwerking met de Paramakaanse gemeenschappen blijft Newmont werken om wederzijdse waarde te genereren en levens te verbeteren door duurzame en verantwoordelijke mijnbouw. Dit jaar viert het moederbedrijf Newmont samen met al zijn wereldwijde operaties, zijn 100-jarig bestaan. Dit zal niet onopgemerkt voorbijgaan. Over Merian De Merian goudmijn ligt op ongeveer 60 km ten zuiden van Moengo en ligt voornamelijk in het Paramakaans gebied, ongeveer 15 km ten westen van de Marowijnerivier. Newmont Suriname LLC (voorheen bekend als Suriname Gold Company, LLC) is een volledige dochteronderneming van de Newmont Mining Corporation, die de mijn namens Suriname Gold Project CV opereert, een Suriname commanditaire vennootschap (de ‘CV’). Newmont Suriname is de managing partner en bezit een belang van 75 procent in de commanditaire vennootschap. Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. bezit de resterende 25 procent van de aandelen. De bouw van Merian begon in augustus 2014 en de commerciële productie werd gestart op 1 oktober 2016. De focus van Merian richt zich op het leveren van een veilige, efficiënte en verantwoordelijke goudproductie tijdens het genereren van duurzame waarden en kansen voor werknemers, plaatselijke gemeenschappen, de plaatselijke en nationale overheden en de CV’s eigenaren.