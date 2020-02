De gezondheidszorg in Suriname baart de Vereniging van Medici in Suriname (VMS), grote zorgen. De vereniging heeft eergisteren een ledenvergadering gehouden waarbij de situatie in de gezondheidssector besproken werd. Ben Hewitt, voorzitter van de VMS, zegt in gesprek met ABC Nieuws, dat behalve dat er niet genoeg spullen zijn om goed te werken, er ook een tekort is aan medicijnen en personeel, waardoor bepaalde ingrepen uitgesteld moeten worden. Daarnaast zijn afspraken met het Staatsziekenfonds (SZF) niet volledig nagekomen. Volgens Hewitt zijn de afspraken die opgenomen zijn in het resumé en ondertekend door SZF, nog steeds niet uitgevoerd. Ook de standpunten zijn verhard waarbij het SZF gewoon zegt dat er geen geld is om zaken uit te voeren. Dit strookt volgens de VMS niet met de activiteiten van het SZF, dat diverse poliklinieken openstelt en zich nu ook ontfermt over de zorginstelling Libi Makandra. Zowel de huisartsen als specialisten hebben tijdens de vergadering hun misnoegen geuit over de problemen. Na de ledenvergadering zal er op zaterdag 15 februari een persconferentie volgen waarbij de samenleving geïnformeerd zal worden over zorgelijke situatie binnen de gezondheidssector. Volgens Hewitt zou de vergadering waarbij de stand van zaken met betrekking tot het SZF besproken zou worden, veel eerder plaatsvinden, maar vanwege de feestdagen is de datum verschoven. “Vanuit het veld hebben we een heleboel klachten gehad. Dat was de belangrijkste reden om bij elkaar te komen. We hebben problemen in het veld aangehoord en zijn bezig deze te listen. De situatie is zeer ernstig”, aldus Hewitt.