De president-commissaris van de Raad van Commissarissen, Vidjai Kirpalani, zei op vrijdag 7 februari tijdens een persconferentie, dat een deel van de kasreserves gebruikt is voor de betaling van de olierekeningen en basisgoederen. NPS-voorzitter Gregory Rusland, zegt aan de krant, dat de Front-regering in 2005, ook met dit probleem werden geconfronteerd, waarbij er geen geld was om de brandstofrekeningen te betalen. “Wij hebben het toen kunnen doen met perspectieven, maar deze regering probeert stiekem van het volk te stelen”, zegt Rusland. Volgens hem wordt het wanbeleid van deze regering steeds weer bevestigd. Rusland zegt ook dat hij niet met zekerheid kan zeggen dat de regering over onvoldoende middelen beschikt om de olierekeningen te betalen, omdat de regering nog steeds geen duidelijke verklaring heeft gegeven over de kasreserves. Rusland geeft aan dat de Front-regering de brandstofrekeningen inderdaad niet kon betalen, maar zij heeft strategieën gehanteerd om dit toch te kunnen bewerkstelligen. ‘’De staatskas was in 2000 letterlijk en figuurlijk leeg, door de NDP-regering in 1996-2000’’, zegt Rusland. De Nieuw Front-regering heeft in 2005 de government take ingesteld. De invoering van de goverment take werd gecompenseerd door het afschaffen van de wegenbelasting. Verder geeft Rusland aan dat Bouterse tijdens de verkiezingen van mei 2010, plechtig had beloofd dat indien hij aan de macht komt, hij de goverment take onmiddellijk zou afschaffen. “Echter heeft Bouterse toen hij in 2010 aan de macht kwam, in plaats van de goverment take af te schaffen, die verhoogd naar bijna SRD 2. De goverment take was in 2005 SRD 1’’, zegt Rusland. Volgens de NPS-voorzitter beschikt de regering niet over genoeg deviezen om de brandstofrekening te betalen. De olierekeningen worden betaald met de reguliere inkomsten van de regeringen. De reguliere inkomsten zijn van Rosebel Goldmines en Staatsolie. Maar volgens Rusland gaan deze inkomsten via Oppenheimer naar Suralco. “Ze proberen daarom te lenen en nu het niet meer lukt met leningen, proberen ze van het volk te stelen”, zegt hij.