Het afgelopen weekend en gisteren hebben de afrondingen van Telesur zaalvoetbal play-off plaats gevonden in het Anthony Nestey Sporthal. Op zondag werd The Lions voor het eerst kampioen in de heren hoofdklasse na een meesterlijke overwinning op ZV ALL-Stars. The Lions rekende snel in twee games (game1: 4-2; game2: 9-3) af met ZV ALL-Stars. “We hebben onze analyses gemaakt, we zijn terug gekomen en getoond wat wij waard zijn. Het is een bijzonder moment voor ons, want wat men niet weet is dat The Lions nog geen 8 jaren bestaat. In die 8 jaren zijn wij al zes jaren in de hoofdklasse, we pzijn één keer semi-kampioen geworden en vandaag kampioen. Andere ploegen ruiken ernaar om op zo een jonge leeftijd te hebben en zulke prestaties neer te zetten”, zegt coach Stanley Lamsberg van The Lions. Verder geeft hij aan dat The Lions zijn game planning heeft gemaakt op basis van de resultaten van de eerste wedstrijd. Afscheid Aloema Met nog 8:30 speelminuten te gaan, nam The Lions een time-out. Dit was speciaal genomen voor het afscheid van de welbekende doelman Ronny Aloema. Op zijn veertigste zet de doelman zijn handschoenen aan een kant. Aloema begon in 1998 zijn zaalvoetballoopbaan bij Bisar daarna Krimson, styx, Mengão, Inter Jakin en als laatste The Lions. Volgens Lamsberg was Aloema meer dan een speler, “hij was ook een vader en een coach voor de spelers op het veld”, zegt Lamsberg.“dit is voor mij een heel emotioneel moment om na 22 jaar actieve speler te zijn gewest en vandaag zo met een kampioenschap afscheid te nemen”, waren de woorden van Aloema. De doelman geeft verder aan dat hij zeer tevreden is op de impact die hij had binnen de zaalvoetballerij en ook omgekeerd de impact die zaalvoetbal op hem heeft als persoon. “Ik wil bijna niet stoppen, maar mijn leeftijd en conditie laten het niet toe, ik ben al veertigjaar dus ik zal mij gaan focussen op andere doelen, zoals het uitvoeren van projecten voor jongeren. Aloema geeft aan dat hij bezig is met een sport academie op Albina. “ Er loopt heel wat voetbal talenten rond in Marrowijne, maar wat ontbreekt is structuur. Wij zullen de benodigde trainingen aan hun verzorgen, zodat ze de top kunnen bereiken met sport, maar daarnaast ook de kneepjes bij brengen om gedisciplineerde en waardevolle burgers te zijn”, aldus Aloema. Eerste klasse Gisteravond stonden ZV Parkeer Boys en ZV Brodas tegen over elkaar. Na een seriestand van 1-0 uit de handen te hebben gegeven, bracht Brodas weer spanning in de eerste klasse n het winnen van de tweede ontmoeting op basis van penalty’s. Een vrij rustig opbouwende wedstrijd werd omgezet in een wedstrijd vol met acties. Na een eindstand van 2-2 in de reguliere speeltijd, was de verlenging doelpuntloos, waardoor er automatisch overgestapt moest worden naar penalty’s. Parkeer Boys maakte geen fouten bij het nemen van de penalty’s terwijl Brodas één miste. Parkeer Boys werd uit eindelijk kampioen in deze klasse en promoveert samen met de semi-kampioen, ZV Brodas, naar de hoofdklasse. In de tweede klasse werden de jongens van ZV ALL-Stars kampioen na een overwinning op ZV Zwaluw ’96 en promoveert naar de eerste klasse.