De minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, is vorige week na de spoedinterpellatievergadering die inzake de verdwenen kasreserve werd gehouden, naar het buitenland vertrokken. Volgens de oppositie ontwijkt Hoefdraad de vragen over de gebruikte kasreserves. Dit bevestigt VHP-parlementariër Mahinder Jogi, in gesprek met de krant. Hoefdraad had eerder gezegd niet op de hoogte te zijn van zaken rondom de Centrale Bank. “Hoefrdaad moet tenminste één keer de waarheid spreken. We weten allemaal dat die man wel op de hoogte is, we weten allemaal dat er een opdrachtgever is geweest. Maar wie de opdrachtgever is geweest, moet Hoefrdaad nu bekendmaken. Hij is de hoofdverantwoordelijke”, zegt Jogi. Volgens hem moest de minister al lang terug zijn als hij niets te verbergen had. “A man e dok, we weten allemaal dat Hoefdraad liegt, want hij had eerder gezegd dat de koers niet omhoog zou gaan. Deze zelfde man heeft toen gezegd, dat er niet monetair gefinancierd zou worden”, zegt Jogi. Ook zegt hij dat het alleen maar makkelijker kan worden als Hoefdraad de waarheid vertelt. Volgens Jogi is Hoefdraad uitlandig om op die manier een verhoor door de politie te ontwijken. Jogi zegt dat de regering er ook van op de hoogte moest zijn dat iemand met een vonnis op zijn naam, volgens de Bankwet niet mag worden voorgedragen als regeringscommissaris of bankpresident. “Deze mannen willen hun mensen tot governor aanstellen, zodat het makkelijk kan gaan bij goedkeuren van hun leningen.’’ Hij zegt dat de functie van minister zeer belangrijk is. “Een minister is een bijzonder persoon, dus Hoefdraad moet het ambt van minister niet beschadigen”, aldus Jogi.