Op maandag 3 februari is een team van paarden springruiters van Suriname richting Guatemala afgereisd. Op 4 februari is een oefen dag en op woensdag 5 februari zijn de wedstrijden van start gegaan. De wedstrijden zijn direct goed van start gegaan. Angelica Vaseur is op 5 februari in haar klasse 2 geworden van de 34 start. Shaylee en Caelyn Giskus hadden beide ook een hele mooie prestatie geleverd alleen net niet in de top 10. Op 6 februari was de 2 e wedstrijd dag voor Shaylee en Angelica waarbij beide een mooie prestatie hebben geleverd. Shaylee is 8e geworden en Angelica is 3e geworden van de 34 starts. Op 7 februari was de 2e wedstrijd voor Caelyn waarbij zij 10 e is geëindigd van de 48 starts dus ook een hele mooie prestatie. Shaylee en Angelica hebben moesten vandaag 7 februari ook finale. Door een goede prestatie in de finale heeft Angelica Vaseur kunnen zorgen dat het volkslied van Suriname werd gespeeld omdat zei het toernooi heeft gewonnen in haar klasse. Over alle 3 wedstrijd dagen is Angelica kampioen geworden in haar klasse van 34 start. Shaylee heeft ook een goede prestatie geleverd in de finale maar is net na de top 10 geëindigd wat ook een hele mooie prestatie van haar was. Caelyn Giskus zal morgen 8 februari haar finale rijden en hoopt natuurlijk dat zei net als vandaag 7 februari weer een topprestatie zal leveren. Het team is al volgt: Shaylee Giskus ( ruiter) – niveau80 -90 cm Caelyn Giskus (ruiter) – niveau 90 -100cm Angelica vaseur (ruiter)- niveau80 -90 cm Shaun Lim A Po ( coach ) Kenneth Lim A Po ( president van de paardensport federatie in suriname) Loes Lim A Po Gaby Treurniet