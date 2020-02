Lyzecks, de Surinaamse Volleybal Bond (SuVoBo) kampioen van de heren eerste klasse van het vorig seizoen, die promoveerde naar de heren hoofdklasse, zette zaterdagavond zgn. underdog positie om in een dominante positie en versloeg negenvoudig landskampioen Yelyco in vier sets met 1-3 ( 24-26, 25-20, 25-20, 25-21). Het team van Lyzecks dat grotendeels uit jeugdspelers bestaat, verraste daardoor de ervaren heren van Yelyco. In gesprek met dagblad De Ware Tijd, geeft de coach van Lyzecks, Omar Pieter, aan dat zij ook de eerste set hadden kunnen pakken, maar doordat zij in die set in een dip kwamen te zitten werd de openingsset uit handen gegeven. “Er is in ieder geval bewezen dat we ondanks het feit niet trainen ready zijn voor de hoofdklasse”, blufte Pieter. Verder gaf hij aan dat er nog aan een paar kleine zaken gewerkt moet worden, zoals de aansluiting van het blok. Coach Verdi Getrouw zegt dat zijn ploeg door haar nonchalante instelling de partij heeft verloren. Overige uitslagen op de opningsdag: Meisjes-U15: SVV – Yelyco 2-0 (25-14, 25-15); Survos 2 – Survos 3 2-0 (25-15, 25-22); Meisjes-U18: Survos – SVV 2-0 (25-15, 25-13); Condor-Marwina 2-1 (25-20, 8-25, 15-12); Condor 2 – Marwina 1 – 2 (25-20, 8-25, 15-12); jongens-U18: Nickerie – Bazooka 2-0 (reglementair); SVV – Marwina 2-0 (26-24, 25-23): Meosjes-U20: Yelico – SVV 2-1 (25-14, 23-25, 15-8); Condor- Marwina 0-2 (9-25, 7-25); jongens-U21: Marwina – Bazooka 2-1 (25-22, 18-22, 15-13); Yelyco – Nickerie 2-1 (24-26, 25-17, 15-10); Vrouwen: Bazooka – Yellow Birds 2-0 ( 2523, 25-19); Mannen eerste klasse: Livo – SVV 2-1 (25-13, 8-25, 15-7);Lyzecks – Condor 2-0 (25-17, 25-21) Avanti – Vios 2-0 (25-15, 25-23); Yelyco – Bazooka 2-1 (23-25, 25-18, 15-12).