De voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), Winston Ramautarsing, zei afgelopen donderdag in het radioprogramma ABC Actueel, dat het niet meer mogelijk is om de wisselkoersen kunstmatig in stand houden. Volgens Ramautar-sing is de stijging begonnen na het schandaal met de kasreserves bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS), waarbij een deel van de kasreserve, verdwenen bleek. Ramautarsing zegt dat de Centrale Bank geen interventiekracht meer heeft om de wisselkoers te verdedigen. Ramautarsing zegt dat de druk op de dollar groot is, vanwege het feit dat Suriname een importland is. “Het geld is op, dat wil zeggen dat de Centrale Bank nu een tandeloze tijger is. De regering heeft geen middelen meer om te interveniëren”, zegt hij. Ramautarsing legt uit dat na de laatste Fitch-rating, de overheid geen geld meer kon lenen om het begrotingstekort te dekken. “Daardoor zijn ze met hun hand in de kas gegaan en aan het geld van de burgers gekomen. We moeten onze consumptie gaan intomen naar de verdiencapaciteiten die we hebben, om de koers te kunnen stabiliseren”, zegt hij. Volgens Ram-autarsing is het onduidelijk tot welke hoogte de koers zal stijgen. Ook de vakbonden willen duidelijkheid omtrent de verdwenen kasreserves. De vakcentrale C-47 heeft over deze kwestie, een schrijven gericht aan de Suri-naamse Bankiersvereniging, waarin zij stelt, te willen weten waarvoor de kasreserve daadwerkelijk gebruikt is.