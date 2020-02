De Surinaamse Bankiers Vereniging (SBV) verzet zich in collectieve zin tegen een eventuele benoeming van drs. Sigmund Proeve tot de nieuwe governor van de Centrale Bank van Suriname. Binnen de voormelde vereniging is het de laatste dagen duidelijk geworden, dat Proeve de favoriete kandidaat van president Bouterse is om de hoogste functie bij de moederbank te gaan bekleden. Inmiddels hebben bankiers naar wij vernemen schriftelijk aan de president meegedeeld, bezwaren te hebben tegen een benoeming van Proeve tot de volgende governor op de Centrale Bank van Suriname. Men kijkt nu vol belangstelling uit of Bouterse de benoeming van Proeve alsnog wenst door te drukken.