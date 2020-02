De ex-governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Robert van Trikt, is gisteren door de afdeling Fraude van de politie, in verzekering gesteld. Van Trikt wordt verdacht van frauduleuze handelingen. “De Centrale Bank bestaat niet alleen uit Van Trikt, dus ik kan niet begrijpen dat hij dit alles alleen heeft gedaan. De minister weet alles hierover”, zegt Sham Binda, voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (AKMOS) desgevraagd. Binda vindt het opvallend dat in alle corruptie schandalen die de afgelopen jaren naar boven zijn gekomen, alleen Van Trikt voortvarend is aangepakt. Volgens Binda zijn er meer mensen medeplichtig hieraan. ‘’Maar Van Trikt wordt op de offertafel gelegd’’, zegt hij.

Van Trikt wordt ervan verdacht oneigenlijke contracten met een Belgisch consultantskantoor te hebben afgesloten en miljoenen in vreemde valuta aan dit kantoor hebben overgeboekt. Ook zou hij zonder fiat van andere autoriteiten binnen de Bank, kostbaar vastgoed in vreemde valuta hebben gekocht. Eveneens wordt hem verweten twee peperdure auto’s te hebben gekocht en de betalingen op oneigenlijke manier binnen de moederbank te hebben afgewikkeld. Bij de aankoop van deze voertuigen zou er zelfs sprake zijn geweest van overfacturering bij de aankoop en onderfacturering bij de import. Onder zijn beheer als governor van de Centrale Bank, is er voor zeker 100 miljoen dollar aan de door de commerciële banken aan de moederbank toevertrouwde valutakasreserves weggemaakt.

Volgens Binda zou Van Trikt verstandig moeten handelen en alles naar buiten moeten brengen. “Ik zeg niet dat hij onschuldig is, maar ik ben er zeker van dat hij niet alleen hierachter staat.’’ Binda zegt dat er gestolen wordt en vaak wordt er niets gedaan. ‘’Denk maar aan het project Naschoolse Opvang en Carifesta. Daar is ook gestolen, maar niemand is aangehouden. Dat geld is gewoon verdampt.” Volgens hem is dit de cultuur van Suriname geworden. ‘’De kasreserve is verdwenen en iedereen komt met een tegenstrijdig beleid. Ze zijn allemaal deel van het complot”, zegt Binda.

door Adiën Samuel