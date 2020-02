Vanaf bekend was dat meer dan 100 miljoen USD uit de kasreserve bij de Centrale Bank is verdwenen, zijn de wisselkoersen aan het stijgen. Als gevolg hiervan zijn winkeliers ook bezig de prijzen van de verschillende producten op de schappen, te verhogen. Burgers zitten met de handen in het haar, terwijl vele anderen zich afvragen of dit wettelijk gezien wel is toegestaan en de hulp van de Consumentenkring inroepen. Zij zijn namelijk van mening dat winkeliers oneerlijk bezig zijn, omdat de producten op de schappen niet tegen de huidige koers zijn aangekocht. In gesprek met De West zegt de voorzitter van de Consumentenkring (CK) Albert Alleyne, dat het probleem heel moeilijk op te lossen is, omdat het niets te maken heeft met de ontwaarding van onze munt.

Volgens Alleyne kan de CK alleen haar stem laten horen, maar kan er niets gedaan worden aan de prijzen. Ook omdat handelaren bij hun volgende aankoop een hogere prijs zullen moeten betalen aan de importeurs. De Economische Controle Dienst (ECD) zou volgens hem controle hierop moeten uitoefenen, maar dat gebeurt niet. “Daar kunnen we niet veel aan doen. Het is regeringsbeleid”, zegt Alleyne. Hij noemt de stijgende wisselkoersen een bewuste criminele daad van enkele personen die druk uitoefenen op de vreemde valuta waardoor de koersen omhoog gaan. Het probleem dat ontstaat, is dat de prijs van de producten hoog blijft, ondanks de koers daalt. “De ervaring leert immers dat de koers nooit daalt”, stelt hij.

Alleyne verwijt de Centrale Bank het probleem dat nu is ontstaan. “We hebben een zwakke Centrale Bank. Ze durft geen maatregelen te nemen om de burgers te beschermen”, meent Alleyne. Hij geeft aan dat hij meerdere malen heeft opgeroepen om de cambio’s te sluiten, omdat het niet zo kan zijn dat andere instituten behalve de financiële autoriteiten, de koers kunnen bepalen en zodanig kunnen beïnvloeden, dat het heel volk eronder lijdt.

Ook de vakbeweging stelt in deze kwestie teleur, meent Alleyne. In een situatie waar de koopkracht aan het dalen is, zou de vakbeweging reeds moeten ingrijpen. “Nu horen we andere verhalen, de vakbeweging is in slaap gesust”, stelt Alleyne. Dit is de reden waarom de CK arbeiders had opgeroepen om zich bij de CK aan te sluiten. “Hoe meer arbeiders we hebben, hoe sterker we staan en hoe krachtiger we kunnen optreden”, aldus Alleyne.

door Priscilla Kia