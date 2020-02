De afgelopen dagen is er een stijging te merken van de verkoopprijs voor vreemde valuta op de wisselmarkt. Bij de wisselkantoren wordt voor 1 euro SRD 9,20 gevraagd en voor de US-dollar SRD 8,10. Toch is er een groep burgers die zegt geen vreemde valuta nodig te hebben. De voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (AKMOS), Sham Binda, zegt in gesprek met de krant, dat er een tekort is aan US-dollars op de wisselmarkt. “Een grote groep in de samenleving heeft de US-dollars nodig, maar ik snap niet dat er mensen zijn die zeggen dat ze geen US-dollars nodig hebben. Zelfs de regering heeft geen geloof in de SRD, want ze steelt US-dollars. Alle prijzen worden aan de hand van de koers bepaald, de SRD van ons devalueert nu elke dag”, zegt Binda. Volgens Binda is de economie zodanig gekelderd dat de wisselkoers alleen maar kan stijgen. “De koers gaat voorlopig niet kunnen droppen, omdat we geen productie hebben die het zou kunnen compenseren. De regering kan ook niet garanderen dat de koers omlaag gaat”, zegt Binda. Volgens hem zou een verhoging van de salarissen van burgers de koers ook niet kunnen droppen. “Iedereen probeert op te bouwen, niemand wil verlies lijden. Ook al zouden de salarissen nu verhoogd worden, de koers zou toch stijgen. Bij elke salarisverhoging devalueert onze SRD met 25 procent. We zijn in een fase waarbij ons geld bijna geen waarde meer heeft”, zegt Binda. Het is volgens Binda zwaarder voor ondernemers, want zij moeten hun inkopen in dollars doen. “Ondernemers hebben het op dit moment echt zwaar, ze moeten meer SRD neertellen om hun productie te behouden.” Binda zegt dat er inkomen gecreëerd zou moeten worden, daardoor kan de koers droppen. “Deze regering richt zich meer op infrastructuur. Natuurlijk is Infrastructuur is belangrijk, maar productie creëren voor een stabiele koers is belangrijker”, stelt Binda.