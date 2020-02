Volgens de econoom Steven Debipersad hoeven we ons niet zoveel zorgen te maken over leningen die de regering sluit met de Inter-American Development Bank (IDB). ‘’De regering kan niet sjoemelen met gelden uit IDB-leningen’’, is zijn reactie op de recente leningsovereenkomst die minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft gesloten met de IDB. Het gaat om twee concessionele leningen, in totaal 40 miljoen US-dollar. Tien miljoen zal besteed worden aan de ondersteuning van buitenlandse investeringen ten behoeve van de economische ontwikkeling van Suriname en 30 miljoen zal geïnvesteerd worden in de energiesector.

Debipersad zegt dat de lening besteed zal worden aan ontwikkelingsprojecten en dat het gaat om concessionele leningen. ‘’De gelden zullen dus niet in één keer worden overgemaakt’’, zegt hij. De IDB heeft een kantoor in Suriname en zal volgens Debipersad controleren of de gelden juist gebruikt worden, zodat een goede afloop van projecten gegarandeerd is. “Als we kijken naar onze ervaring met de uitvoering van projecten uit IDB-leningen, zien we daarom dat het geld goed besteed is. We hoeven ons dus niet druk te maken. De IDB voert goede controle uit. Als projecten uit de energiesector gefinancierd moeten worden uit de lening, dan zal het geld niet gaan naar waterleiding”, stelt Debipersad.

Voorts wees hij erop dat de lening niet bestemd is voor projecten in de consumptieve sfeer, maar voor de economische ontwikkeling van Suriname. Voor nu is de overeenkomst met de IDB getekend, maar de verdere ondertekening van de lening met specifieke projecten zal nog in Suriname geschieden. De afgelopen projecten van de IDB in Suriname hebben volgens Debipersad, hun vruchten afgeworpen. Hij wees hierbij op eerdere energieprojecten waarbij verschillende gebieden in ons land nu stroom hebben en de waterleidingprojecten waarbij vele gebieden voorzien zijn van schoon drinkwater. “Deze projecten zijn allemaal gefinancierd met IDB-middelen, het waren niet zozeer overheidsgelden”, aldus Debipersad.

De lening is getekend nadat de minister in het parlement uitleg heeft gegeven in het parlement over de verdwenen 100 miljoen US-dollar aan kasreserve. Het wordt volgens Debipersad steeds moeilijker voor de regering om aan geld te komen vanwege de vele incidenten met gelden die verkeerd besteed worden. De strenge controle van de IDB kan volgens de econoom misschien gezien worden als een vingerwijzing naar de Centrale Bank, waar de controle zwak is.

door Priscilla Kia