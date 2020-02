De stijgende wisselkoers is een groot probleem voor bedrijven en kleine ondernemers. De koersstijging heeft bedrijven en kleine ondernemers het meest getroffen, want zij moeten hun inkopen in dollars doen. Nu de koers gestegen is, moeten zij meer SRD neertellen om te voldoen aan hun verplichtingen. Ondernemer Conrad Issa, zei gisteren in het radioprogramma ABC Actueel, dat zij het momenteel zwaar hebben. “De importeurs hebben een bepaalde rol in deze gemeenschap, we moeten goederen voorzien aan klanten. Wij proberen juist niet extreem te doen en gewoon onze facturen te betalen wanneer die betaald moeten worden. De feiten zijn erg, de hoge koersen. Als we dat weer moeten meemaken, dat de koers van SRD8 naar het dubbele daarvan moeten gaan, dan houd ik mijn hart vast voor onze economie”, zegt Issa. De op hol geslagen wisselkoers heeft een enorme impact voor de bedrijfsuitvoering van ondernemers. “We moeten ten eerste prudent omgaan met onze prijzen. Het is onmogelijk om die prijzen in de winkels in een directe verhouding met de op hol geslagen wisselkoers aan te passen. Dat werkt gewoon niet zo, omdat het voor andere problemen kan zorgen waarbij de verkopen plotseling met vele procenten kunnen dalen. Maar uiteindelijk zullen de prijzen in de winkels aangepast moeten worden aan de kostprijs van die dollar”, aldus Issa.